Yung Baby Tate roule propre sur « Rainbow Cadillac »

2019 FILLES a braqué les projecteurs sur Yung Baby Tate et tout au long de 2020, elle a continué à baisser la chaleur. L’élan a été élevé avec des singles comme « BOMBS » et sa collaboration avec Bree Runway sur « DAMN DANIEL. « Et à l’approche de la fin de l’année, elle est arrivée avec un tout nouveau banger intitulé «Rainbow Cadillac». Tate fléchit sur ses adversaires hors de la déchirure alors qu’elle continue de s’affirmer comme la fille « it » d’Atlanta. La production, gérée par Jack LoMastro, Mikewavvs et Wallis Lane, est étrange mais énergique et Tate chevauche le rythme avec esprit vif et confiance en rappant, « Fuck an *** a, and the bitch that comes with ’em / My les poches sont plus grosses, vous laissez tomber le ballon, décembre. «

Tate est vraiment sur le point d’avoir une année majeure en 2021. Découvrez son dernier morceau ci-dessous.

Paroles de citations

Il n’y a pas de concurrence

Ils n’ont pas la logique de gagner

N *** comme politickin ‘si dur

Vous penseriez qu’ils sont parrainés par eux