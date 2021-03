Yumi Nu entre dans l’histoire en tant que premier modèle de «  courbe asiatique  » pour Sports Illustrated

Le mannequin et auteur-compositeur-interprète Yumi Nu entre dans l’histoire cette année.

Nu, qui est d’origine japonaise et hollandaise, a été nommée recrue de l’année du maillot de bain Sports Illustrated 2021, ce qui en fait le « premier mannequin de Sports Illustrated à courbe asiatique », selon l’un de ses messages Instagram.

Yumi Nu est présenté dans le numéro 2021 de Sports Illustrated Swimsuit, qui sortira sur les stands en juillet. Yu Tsai / Sports Illustrés

Dans une vidéo Instagram publiée jeudi, le mannequin grande taille a expliqué ce que la séance photo signifiait pour elle personnellement et pour ceux qui lui ressemblent. «Pour les femmes américaines d’origine asiatique, il y a beaucoup de honte à afficher son corps et à se sentir sexy. Et je pense que pour moi, en tant que mannequin grande taille, nous avons dû évoluer et lutter contre cette voix intérieure qui n’a pas évolué.

« Je suis de taille plus et asiatique. C’est pourquoi je suis comme, c’est important », a-t-elle poursuivi. « Je veux faire tout ce que je peux pour montrer aux autres que nous n’avons pas besoin d’être petits et délicats. Je peux dire, je sais qu’en moi, je suis belle. »

Nu a expliqué dans une récente interview pourquoi elle tient plus que jamais à partager son histoire personnelle. «Le point de vue de notre société sur les Asiatiques dans le prisme du mythe de la minorité modèle nous a fait taire pendant de nombreuses années. En cette période de violence anti-asiatique, il est plus important que jamais que les Asiatiques soient entendus et soutenus», a-t-elle déclaré à People.

« La division et le racisme dans notre monde sont devenus si mauvais; nous nous sommes éloignés de l’amour et de la connexion. Je veux créer un espace pour que les gens se sentent entendus et en sécurité. C’est mon but sur cette terre. »

Le photographe Yu Tsai, qui a photographié Nu pour Sports Illustrated Swimsuit à Tampa, en Floride, a également partagé la même vidéo des coulisses. « C’est une séance photo si spéciale avec @si_swimsuit avec @_yumi_nu @mj_day Merci de toujours mettre en lumière la diversité et l’inclusion pour les femmes de toutes couleurs, races et âges. Je ❤️ vous tous! » Tsai a écrit dans la légende d’accompagnement.

Nu a ajouté dans un autre article: « Quel honneur incroyable de figurer dans un magazine aussi inclusif et magnifique qui a repoussé les limites depuis le premier jour. »

MJ Day, le rédacteur en chef du numéro de maillot de bain de Sports Illustrated, a déclaré dans un communiqué: « Nous travaillons avec beaucoup de femmes incroyables. Yumi, cependant, possède le plus de confiance et d’appréciation pour elle-même et le corps que nous vu.

« Elle ne respecte aucune norme de beauté traditionnelle et ne s’excuse gracieusement de se voir comme une femme puissante, belle et sensuelle. Elle se présente aux femmes de manière forte et a pour mission de mettre fin à la conversation sur la limitation des femmes en Non seulement elle est magnifique et un modèle extraordinaire, mais elle dégage de la chaleur et le genre d’énergie que nous voulons toujours. Les photos de Yumi sont parmi mes préférées et elle aussi! «

En plus du mannequinat et du chant, Nu se prépare à lancer sa propre ligne de vêtements grande taille appelée Blueki, qui offrira des vêtements issus de sources durables et fabriqués de manière éthique dans des tailles plus grandes.

Robyn Lawley est devenu le premier mannequin grande taille à figurer dans l’édition maillot de bain il y a six ans. Cette même année, Ashley Graham a également été le premier mannequin taille plus à honorer l’annonce Swimsuits for All dans le numéro. Graham a été nommée recrue de l’année par le magazine l’année suivante, et elle a remercié ses fans «qui ont défendu les courbes».

Une autre recrue notable du maillot de bain est Winnie Harlow, qui a braqué les projecteurs sur le vitiligo, une condition dans laquelle la perte de pigment crée des taches sur la peau.

Le numéro spécial du magazine a une réputation de présenter un groupe diversifié de modèles. L’année dernière, Valentina Sampaio est devenue le premier mannequin ouvertement transgenre à apparaître dans la publication. Halima Aden est devenue le premier mannequin à porter un hijab et un burkini dans l’édition 2019 de Sports Illustrated Swimsuit. Le magazine annuel a également mis en évidence des modèles plus anciens tels que Nicola Griffin, qui avait 56 ans lorsqu’elle a posé dans un bikini doré pour une publicité Swimsuits for All dans le numéro de 2016.

Le numéro 2021 de Sports Illustrated Swimsuit sortira en kiosque cet été le 20 juillet.