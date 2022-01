Yu-Gi-Oh! Master Duel arrive gratuitement sur toutes les consoles et PC

Que le duel commence ! Konami vient de sortir la version » Maître Duel » du jeu de cartes classique Yu-Gi-Oh! alors complètement gratuit pour toutes les plateformes.

Par le biais de leurs réseaux sociaux, ils ont annoncé le lancement de ce nouvel opus, jouable sur Play Station 4, Play Station 5, Xbox One, Xbox Series X et S, Steam (PC) et Nintendo Switch. De la même manière, ils ont annoncé qu’il atteindra Google Play et AppStore, versions qui ne sont pas disponibles actuellement.

Yu-Gi-Oh! Master Duel, est une adaptation numérique du jeu de cartes physique déjà traditionnel. Il a plus de dix mille lettres, les règles officielles de Yu-Gi-Oh! Et avec jeu croisé pour pouvoir jouer avec des amis depuis toutes les consoles et PC.

Il comporte également un système de progression, création de decks personnalisés, campagne solo avec l’histoire déjà connue de l’anime ou des tournois générés contre l’intelligence artificielle pour ceux qui aiment le jeu local, ainsi que jeu en ligne compétitif avec des joueurs du monde entier.







Avec un niveau de gameplay adapté pour tous les types de joueurs, Que vous soyez débutant ou expert, vous pouvez avoir des jeux passionnants remplis d’effets et de graphismes HD. La bande-annonce de lancement révélée sur YouTube présente certains des mécanismes du jeu, ainsi que des cartes de signature du jeu et de la série.

Le jeu vous permet de créer des tournois avec des règles spéciales ou de consulter les decks d’autres joueurs afin d’avoir des idées lors de la mise en forme de notre deck. Konami a exprimé son intérêt pour la création de tournois officiels pour la communauté à l’avenir.

D’autre part, étant libre de jouer, des pièces virtuelles peuvent être achetées afin d’acquérir des objets aléatoires qui augmentent votre progression dans le jeu, mais vous pouvez également profiter du Yu-Gi-Oh! sans rien sortir de votre poche.