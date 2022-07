« Yu-Gi-Oh! » : Kazuki Takahashi, créateur du manga original, décède à 60 ans

Un triste jour pour tous les fans qui ont grandi en lisant le manga, en regardant l’anime et en jouant au jeu de cartes emblématique.Yu-Gi-Oh! ». L’artiste japonais qui a créé les dessins de la populaire franchise, Kazuki Takahashi, est décédé ce 6 juillet à l’âge de 60 ans. Selon des informations, le mangaka a été retrouvé en mer par des pompiers locaux, à environ 300 mètres de la côte de Nago, une destination de vacances populaire dans la partie nord de l’île d’Okinawa au Japon.

Selon les garde-côtes japonais, il portait un équipement de plongée en apnée lorsqu’il a été retrouvé et sa cause de décès est encore inconnue. Apparemment, Takahashi était en vacances tout seul près de la zone. Avant l’identification du corps, les garde-côtes avaient trouvé une voiture de location blanche que le mangaka utilisait abandonnée à sept miles de l’endroit où il avait été découvert. Son corps ne présenterait aucune blessure notable et une enquête a été ouverte pour déterminer la cause du décès.

Vous pourriez également être intéressé par : L’anime le plus populaire choisi par les critiques et les fans de 2010 à 2022

Takashi est né le 4 octobre 1961 à Tokyo au Japon. Sa carrière de dessinateur de manga débute en 1982, mais ce n’est qu’en 1996 qu’il rencontre le succès avec »Yu-Gi-Oh! » sa série la plus populaire de tous les temps. La série a été sérialisée en Saut Shonen hebdomadaire de septembre 1996 à mars 2004.

L’histoire suit Yugi Mutou, un adolescent qui trouve un ancien artefact connu sous le nom de « Millennium Puzzle ». Lorsque Yugi parvient à résoudre le mystérieux artefact, son corps devient possédé par l’esprit d’un pharaon égyptien, réveillant un alter ego qui se montre lorsque Yugi est mis au défi de participer à un jeu d’ombres magiques à enjeux élevés.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Dragon Ball : un psychologue analyse la rivalité entre Goku et Vegeta







Le manga de Takahashi a engendré de nombreux films, adaptations télévisées, jeux vidéo et un jeu de cartes compétitif qui fonctionne depuis 1999, avec une grande popularité encore à ce jour. De nouvelles cartes Yu-Gi-Oh! sont toujours publiées même après la conclusion du manga, le jeu ayant un grand nombre de joueurs s’affrontant dans des tournois compétitifs officiels.

Les autres œuvres de Takahashi incluent le manga »faucon de combat » O »Tennenshoku Daji Buray », mais n’a jamais atteint le succès et l’influence de »Yu-Gi-Oh! ». Pour commémorer le regretté mangaka, le site de Studio ditle studio chargé de produire le manga »Yu-Gi-Oh! », est devenu tout noir.