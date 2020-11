Yovanna Ventura montre son butin en bas transparents et en lingerie tout en arrosant les plantes

Yovanna portait un dessin de Savage x Fenty.

Yovanna Ventura avait l’air rouge chaud devant un fond partiellement vert dans l’ensemble de cinq photos qu’elle a posté sur son compte Instagram samedi. Elle a affiché son derriere et le reste de son beau corps en lingerie sexy et bas de la ligne de vêtements intimes de Rihanna, Savage X Fenty.

Yovanna a posé avec les plantes d’intérieur qui font souvent des apparitions sur ses photos Instagram. Elle est descendue par terre pour son premier coup. Le mannequin a positionné son corps maigre à côté d’une courte paume et s’est appuyé sur ses mains. Une feuille se courbait devant sa joue alors qu’elle tournait la tête pour jeter un regard fumant à la caméra. Elle s’assit avec une jambe recourbée devant elle et l’autre allongée avec le genou légèrement plié.

Yovanna a affiché sa forme fine dans un soutien-gorge rouge avec des demi-bonnets qui rehaussaient la forme parfaite de son décolleté guilleret. Ses jambes lissome étaient couvertes de bas écarlates transparents qui arboraient la marque Savage X Fenty sur les côtés. Le tuyau avait une large ceinture qui soulignait son ventre tendu et ajusté.

Elle portait juste une touche de bling sous la forme d’une paire de créoles en argent. Le choix du style a fait de son boudoir audacieux le principal objectif de sa séance photo. Elle a également fourni une vue imprenable sur son soutien-gorge en brossant la plupart de ses cheveux corbeau derrière ses épaules, à l’exception d’une pièce serpentine qui se courbait sur sa poitrine.

Le deuxième cliché de Yovanna ne montrait que ses jambes. Elle a mis ses longs membres en l’air pour mieux voir la marque sur ses collants. Pour sa troisième pose, elle s’est levée et a fixé ses yeux sur la caméra d’une manière intense. Elle a été photographiée sous un angle faible, alors elle a projeté de la puissance en dirigeant son regard vers le bas. Cette image a révélé qu’elle portait une paire de culottes rouges sous ses bas.

Elle était de retour sur le sol pour la photo numéro quatre, et son adorable rottweiler, Tatum, a décidé de la rejoindre. Le chien mignon a placé sa tête massive sur l’une de ses cuisses et a laissé sa langue se détendre pendant que la photo du duo était prise.

La photo finale présentait une apparition du pert derriere de Yovanna. L’arrière de sa culotte était visible à travers son tuyau collant alors qu’elle s’étirait pour pulvériser de l’eau sur les feuilles de sa plus haute plante. Elle tourna la tête pour donner à ses fans un grand sourire rayonnant tout en les taquinant avec la vue alléchante.

Le look cramoisi fougueux de Yovanna a incité ses fans à barrer la section des commentaires avec des emoji de feu et des adjectifs positifs, y compris « chaud, » épicé « et » étonnant « . Son diaporama a également accumulé plus de 43 000 likes en une heure seulement.