YoutubeTV: les téléchargements hors ligne et le streaming 4K arrivent

Youtube a annoncé qu’ils serviraient YoutubeTV dans les semaines à venir ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Qui comprend Streaming en 4K et la possibilité que Afficher également le contenu hors ligne. De plus, le nombre d’appareils sur lesquels vous pouvez utiliser le service en même temps ne devrait plus être limité. Cela était auparavant limité à trois flux simultanés. Cette restriction était un problème en particulier pour les familles plus nombreuses.

YoutubeTV présente de nouveaux services

Cependant, les informations sont limitées, car on ne sait pas quel contenu peut être diffusé en 4K. Il est également possible que le téléchargement et la visualisation hors ligne ne s’appliquent pas à tous les programmes.

Vous avez juste la possibilité de télécharger des programmes et de les regarder hors ligne Avantages et inconvénients.

avantage est-ce qu’avec une mauvaise connexion Internet, vous pouvez simplement télécharger votre série préférée pendant la nuit et la regarder le lendemain en toute tranquillité.

Une désavantage montre qu’un tel contenu téléchargé peut ensuite être redistribué illégalement sur Internet. Cela permettrait à ceux qui ne sont pas abonnés au service de regarder les programmes exclusifs à YoutubeTV.

Youtube appelle les nouveaux services des « packages complémentaires ». Cela suggère que coûts additionnels encourus si les abonnés précédents souhaitent utiliser le streaming 4K, la visualisation hors ligne et des flux illimités. Les coûts actuels s’élèvent à environ 65 € par mois. Le nouveau prix devrait alors être sensiblement plus élevé.

En Allemagne, YoutubeTV ne vaut jusqu’à présent que pour tous ceux qui souhaitent regarder les chaînes américaines. Inclus dans le service de streaming les grandes chaînes américaines tels que ABC, CBS, NBC, Fox, FX Network, AMC, CNN, FoxNews, TBS, Discovery Channel et ESPN.