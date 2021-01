YouTuber Onision accusé de toilettage et d’abus de jeunes femmes – Écoutez exclusivement la victime Shiloh Hoganson

Alors que de plus en plus de gens se sentent à l’aise pour partager leurs histoires d’agression sexuelle dans l’industrie du divertissement, il semble que le jour du jugement d’un certain YouTuber soit enfin arrivé.

Et bien que la communauté YouTube ne soit peut-être pas aussi dominante qu’Hollywood, les histoires de ceux qui ont été blessés par certains des plus grands noms de la plate-forme méritent toujours d’être entendues.

À l’heure actuelle, un créateur de contenu qui passe par Onision est au centre de certaines accusations assez graves. Et qu’est-ce qui est pire? Ces accusations durent en fait depuis des années, mais elles n’ont pas reçu l’attention qu’elles méritent jusqu’à présent.

Mais qui est Onision – et de quoi est-il accusé?

C’est une question qu’un nouveau documentaire Discovery +, Onision: dans la vraie vie, cherche à répondre.

Il est maintenant temps de plonger profondément dans la situation impliquant Onision (de son vrai nom: Greg Jackson) et de faire la lumière sur les histoires de ses victimes.

Onision est un YouTuber populaire qui a été énorme depuis le lancement du site.

Quand nous pensons aux YouTubers populaires aujourd’hui, nos esprits vont immédiatement à des personnes comme James Charles et Shane Dawson, mais l’histoire d’Onision sur le site remonte beaucoup plus loin que la leur.

Sa chaîne remonte à 2006, et au cours des 15 dernières années, il a réussi à accumuler plus de deux millions d’abonnés en postant d’innombrables vidéos qui ont reçu des millions de vues. Aujourd’hui, Onision a 35 ans.

Une fonctionnalité sur Tosh.0 l’a aidé à devenir célèbre sur YouTube.

La chaîne d’Onision a explosé pour la première fois lorsque l’une de ses premières vidéos virales, « The Banana Song », a attiré l’attention du comédien Daniel Tosh et a été diffusée sur Tosh.0 – et puis, une vidéo de lui en train d’embrasser Shane Dawson lui a valu encore plus d’intrigues et d’adeptes.

Beaucoup de ses abonnés avaient également le béguin pour lui, même s’il était marié à sa petite amie de lycée, Skye Tantaga, à l’époque.

En 2010, Onision et Tantaga ont divorcé et les choses semblaient certainement devenir incontrôlables à partir de là.

En 2019, les allégations contre Onision ont commencé à être rendues publiques.

Sur sa chaîne YouTube, Pour attraper un prédateur L’animateur Chris Hansen a enquêté sur Onision après avoir entendu des allégations selon lesquelles il avait prétendument soigné et abusé de jeunes femmes qu’il avait rencontrées en ligne.

À l’époque, une femme nommée Sarah avait raconté à Hansen qu’elle avait emménagé avec Onision et son partenaire, Kai Avaroe, qui ont dû en prendre la tutelle légale en raison de son jeune âge à l’époque.

Elle a ensuite rendu son histoire publique, affirmant qu’elle avait reçu des photos explicites et avait eu des relations sexuelles avec le couple alors qu’elle était encore mineure.

Bien que Hansen ait lui-même contacté Onision pour une interview, le YouTuber a déclaré qu’il avait demandé des frais d’entrevue de 350 000 €.

En fin de compte, Sarah n’était pas la seule personne que Onision aurait agressée.

Au moins six femmes ont accusé Onision de comportement similaire.

Une fille nommée Billie avait des allégations similaires à propos d’Onision, tout comme un chanteur nommé Shiloh Hoganson, qui est présenté dans le documentaire Discovery + et est illustré ci-dessus.

Hoganson et Onision se sont rencontrés lorsqu’elle a découvert ses vidéos YouTube, et elle a déclaré dans le documentaire qu’elle avait l’impression qu’il lui parlait pendant qu’elle le regardait, et qu’elle avait l’impression qu’il comprenait tout ce qu’elle traversait à 16 ans à l’époque. .

Elle l’a contacté par e-mail et la relation entre eux s’est rapidement intensifiée.

Début 2020, une vidéo de Hoganson prise alors qu’elle était en couple avec Onision peu de temps après la fin de son premier mariage a refait surface.

En arrière-plan de la vidéo, on peut l’entendre lui dire: «Vous savez que cette vidéo ne sera jamais en ligne, non? Personne ne saura jamais à quel point je vous maltraite.

Une autre vidéo de Hoganson a également refait surface, où elle semblait avoir un épisode de perte de mémoire lié au stress qu’elle a découvert plus tard comme une crise liée à un traumatisme. Elle s’est également assise pour parler avec Hansen de son expérience avec Onision sur sa chaîne YouTube.

Dans le documentaire, Hoganson a admis qu’il y avait des signaux d’alarme – comme le fait qu’il ait recherché les lois sur les relations sexuelles avec des mineurs pour savoir s’ils pourraient ou non dormir ensemble légalement.

Et selon elle, une grande partie de sa perception de la relation (et pourquoi elle y était) était due au fait qu’elle était si jeune quand elle et Onision se sont impliquées.

«Avec le recul sur tout cela maintenant, j’étais un bébé, j’étais un gamin, j’étais naïf, je n’avais aucune idée de ce dans quoi je m’embarquais», dit-elle. « Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela n’arrive pas à quelqu’un d’autre. »

Hoganson est sortie de leur relation quand elle avait 17 ans.

Lors d’une interview exclusive avec YourTango, Hoganson – qui a emménagé avec Onision après la fin de son mariage avec Tantaga – a déclaré qu’elle n’avait que 17 ans lorsqu’elle a réalisé qu’elle devait sortir de la relation abusive.

«Il a trouvé ses moyens de me convaincre que tout ce qu’il faisait était normal. Je l’ai malheureusement suivi aveuglément », dit-elle.

«Si ce n’était pas ma mère qui cachait mon passeport [so I wouldn’t physically be able to travel] J’aurais probablement été reculée quand j’avais 18 ans. Il m’a fallu beaucoup de temps pour ébranler le sentiment de codépendance qu’il m’a insufflé », ajoute-t-elle.

Bien qu’elle ait parlé publiquement de ce qu’elle a vécu avec Onision, elle nous dit qu’elle n’a pas parlé à Onision elle-même depuis son départ.

Environ un an après que Hoganson a déménagé à Washington pour être avec Onision, elle a quitté la relation et est retournée chez elle à Toronto.

Dans le documentaire, Hoganson a déclaré qu’il avait fallu quelques tentatives pour partir, mais Onision « m’a convaincu que j’étais fou ».

Finalement, après que sa santé mentale ait continué à se détériorer – et après qu’Onision se soit rasé la tête quand il lui a dit qu’elle ressemblait à une « guerrière indienne » – Hoganson a quitté leur relation et Washington.

«Je ne lui ai pas parlé personnellement depuis environ un mois après mon départ quand j’avais 18 ans», nous dit Hoganson.

Aujourd’hui, Hoganson dit qu’elle espère que son histoire mènera à la fin des soins et des abus d’Onision pour les futures victimes.

«J’espère que cette histoire avec une plate-forme grand public sera un moyen de mettre fin à beaucoup de douleur pour beaucoup de gens, le but ultime est de s’assurer qu’il ne peut pas continuer à faire ça à quelqu’un d’autre», dit-elle.

Bien qu’il y ait eu de nombreux appels pour le déplatformer à cause des accusations (ainsi qu’une pétition de Change.org), jusqu’à présent, Onision crée toujours librement du contenu – bien qu’il ne soit plus payé pour eux.

Après Dans la vraie vie diffusé, YouTube a démonitisé sa chaîne indéfiniment. Sa chaîne YouTube d’origine est toujours en direct, mais il télécharge ses nouvelles vidéos sur une chaîne appelée Onision Speaks.

En ce qui concerne ses sentiments sur le documentaire, il semble qu’Onision continue de maintenir son innocence.

« Le documentaire Onision est un spectacle de merde total – pas seulement parce que @discoveryplus a f * ck sur toutes les ‘victimes’, mais aussi les ‘victimes’ n’ont aucun sens / leurs histoires ne s’additionnent pas – c’est un épave de train certifiée, « il tweeté le 18 janvier.

Onision: dans la vraie vie est maintenant diffusé sur Discovery +.

Note de l’éditeur: les abus sexuels sur les enfants et les mineurs sont incroyablement courants.

Selon le Rape, Abuse, & Incest National Network (RAINN), 1 fille sur 9 et 1 garçon sur 53 de moins de 18 ans ont été victimes d’abus sexuels de la part d’un adulte, et ceux qui souffrent d’agression et d’abus sont plus susceptibles de développent également des problèmes de santé mentale comme la dépression, le SSPT et la toxicomanie.

Vous voulez vous impliquer pour mettre fin aux abus sexuels sur les enfants? Des organisations comme Prevent Child Abuse America recherchent des personnes pour donner du temps et de l’argent. Ils suggèrent également d’écrire aux élus locaux pour soutenir les politiques qui mettent fin aux abus sexuels.

Bien sûr, la chose la plus simple à faire est de garder les yeux et les oreilles ouverts et de signaler les abus lorsque vous les voyez – et de toujours prendre les enfants au sérieux lorsqu’ils disent qu’ils sont victimes de violence..