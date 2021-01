YouTuber Megan joue sur Forbes pour la croissance de l’empire Roblox

À ce stade, « YouTuber » est un euphémisme. C’est juste un nom parmi une longue liste de réalisations que Megan « MeganPlays » Letter a jusqu’à présent cimentées dans sa carrière. Ayant rassemblé plus de 3,3 millions d’abonnés YouTube et plus de 1,4 million Roblox adeptes en quelques années seulement, en plus d’étendre sa plate-forme dans d’autres directions telles que Stay Peachy merch, une Roblox studio de jeu, et même TikTok. À ce rythme, MeganPlays ne montre aucun signe de ralentissement Roblox empire qu’elle a construit à partir de zéro.

Mike Stubbs, contributeur de jeux de Forbes, est certainement d’accord. Stubbs a interviewé MeganPlays dans un profil Forbes, détaillant tout, de son ascension fulgurante vers la gloire dans le Roblox communauté à son succès de diversifier sa carrière grâce à d’autres opportunités de succès. Ce qui a commencé comme un passe-temps sur YouTube s’est transformé en un salaire à sept chiffres.

Super excité d’avoir un article sur @Forbes!

Roblox réalise vraiment les rêves! 💖 super reconnaissant d’avoir atteint ce stade et excité de voir ce que l’avenir nous réserve. Saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous!

Merci beaucoup @MikeStubbsy! https: //t.co/1Yb6dv80d0 – MeganPlays 🌸 (@MeganPlays) 27 janvier 2021

Si vous n’avez pas entendu parler de MeganPlays, elle a fait ses débuts en tant que modeste YouTuber qui est rapidement devenue populaire après avoir créé Roblox contenu; généralement, elle couvre des jeux comme Adopte moi. À partir de là, elle s’est développée avec une gamme de produits et en faisant la promotion de marques populaires. Oh, et vous serez peut-être surpris de savoir qu’elle est le cerveau derrière Wonder Works Studio, le Roblox développeurs de jeux derrière Overlook Bay et Traitre!

Alors, oui, MeganPlays est un gros problème pour Roblox, pour ne pas mentionner comme l’un des créateurs de contenu les plus réussis sur Internet.

MeganPlays a offert des mots encourageants aux nouveaux créateurs de contenu et aux influenceurs qui pourraient autrement craindre l’impossible tâche d’atteindre les sommets de son propre succès. Bien qu’il faille bien sûr beaucoup de travail, de dévouement et de persévérance pour créer un contenu réussi, MeganPlays souligne l’importance de diversifier votre marque personnelle en tant qu’influenceur.

« Je pense qu’il est extrêmement important pour les créateurs YouTube de sortir des sentiers battus et d’essayer de se diversifier tant qu’ils le peuvent », a déclaré MeganPlats. «Si vous pensez qu’il est trop tôt pour vendre de la marchandise, ce n’est pas le cas! Vous ne voulez jamais cligner des yeux et avoir l’impression d’avoir raté votre opportunité de lancer de nouvelles chaînes, de vendre des produits et de vraiment solidifier qui vous êtes dans votre communauté. C’est aussi simple que de créer un design à vendre sur teespring, là où je pense que tous les YouTubers commencent. YouTube est une course folle et peut être terminée en quelques années. Vous vous réveillerez un jour en souhaitant en faire plus pour vous-même.

Le reste de la fonctionnalité de Stubbs sur MeganPlays est disponible à la lecture sur Forbes. Cela vaut la peine d’être lu!

