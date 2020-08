La YouTubeuse Maren Wolf est devenue maman

LA FABRIQUE DES MAMANS 20 barres gourmandes Allaitement Miel amande

Barre nutritionnelle aux super aliments pour jeune maman. Gourmande et saine pour faire le plein de nutriments tout en gourmandise. Sa recette tout en douceur et en rondeur, grâce au miel et à l'amande, ponctuée par une pointe de cannelle en fait la préférée des gourmands ! Elle est naturellement riche en