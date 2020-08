Youtuber Lohanthony Nie Avoir été Victime D'une Thérapie De Conversion

Lohanthony a annoncé qu’il embrasse maintenant la sobriété et le “célibat chrétien”. (Lohanthony / Instagram)

YouTuber Lohanthony a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait été victime d’une thérapie de conversion, après avoir annoncé qu’il avait trouvé Jésus et dénoncé sa sexualité.

Ce mois-ci, Lohanthony, qui s’est fait connaître sur Internet en tant qu’adolescent impertinent, jureur et fièrement gay, a publié une vidéo intitulée «Jésus livre – survivre à la sexualité», dans laquelle il a parlé de «sexualité et [his] appel au célibat chrétien ».

Il a déclaré qu’il avait été «blessé» par des abus sexuels et une dépendance à la drogue et à l’alcool, ce qui l’avait conduit à «une décennie de recherche de l’amour gay qui finirait par se terminer par la déception… un vide, qui a ensuite été comblé par Jésus-Christ».

Mais l’utilisation répétée par Lohanthony de l’expression «attirance pour le même sexe» et sa promotion de l’idée que son orientation sexuelle était liée au traumatisme et à la dépendance de l’enfance ont fait craindre aux fans qu’il soit devenu la victime d’une thérapie de conversion chrétienne.

Maintenant dans une nouvelle vidéo, intitulée “La thérapie de conversion et la vérité de Dieu”, le YouTuber a insisté sur le fait que ce n’est pas le cas.

Il a dit que la «communauté gay» était «arrivée à la conclusion que je me déteste et que j’adore la thérapie de conversion». Citant un fan qui lui avait demandé s’il avait été dans un «camp de conversion», il a répondu: «Non».

Lohanthony a poursuivi: «J’ai été changé, mais je ne suis pas en faveur du camp de conversion ou de la thérapie de conversion… Je soutiens l’abandon des convoitises, aussi bien homosexuelles qu’hétérosexuelles.

«Personne n’est à l’abri de convoiter celui qui nous attire, célibataire ou marié.»

Il a ajouté: «Je soutiens que nous abandonnions nos anciennes habitudes, surtout si nous sommes sauvés. Des voies gouvernées par la chair, des voies gouvernées par le besoin sensuel et des voies irréfléchies à la façon dont Jésus marchait.

Mais Matthew Vines, le directeur de l’organisation à but non lucratif d’inclusion chrétienne LGBT + The Reformation Project et un expert des chrétiens «ex-gays», a déclaré Insider que bien que Lohanthony ait «adouci sa rhétorique» dans la vidéo de suivi, son message est toujours préoccupant.

Il a déclaré: «De nombreux chrétiens conservateurs considèrent toutes les relations homosexuelles comme des« convoitises dévorantes ».

«En conséquence, ils pensent qu’éviter la convoitise pour les hétéros signifie se marier, mais pour les homosexuels, cela signifie célibat et célibat à vie… Malheureusement, rien dans cette nouvelle vidéo ne contredit sa stigmatisation antérieure de toutes les relations homosexuelles.