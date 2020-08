Le YouTuber Landon Clifford est mort, il avait 19 ans

La nouvelle a été donnée par sa femme sur ses réseaux sociaux, et notamment avec un post sur Instagram: Landon Clifford, son mari et compagnon sur la chaîne YouTube du couple Cam & Fam, est décédé ces derniers jours après quelques jours dans le coma, laissant derrière lui sa femme également deux filles de deux ans et quelques mois. Cela s’est produit juste avant la mi-août lorsque le jeune créateur de tout juste dix-neuf ans subi des lésions cérébrales que les médecins ont tenté en vain de réparer pendant des jours.

Les circonstances de la mort du jeune YouTuber n’ont pas été élucidées en détail: selon le récit de sa femme Camryn, le garçon a passé le 6 derniers jours dans un coma provoqué, suite à des lésions cérébrales non précisées. Evidemment les médecins n’ont rien pu faire pour le jeune homme, qui doit partir fait don d’organes à plusieurs personnes dans le besoin à travers le pays. “Il est mort en sauvant la vie des autres – a déclaré Camryn Clifford – c’est exactement le genre de personne qu’il était: aimant, attentionné et gentil”.

Camryn et son mari Landon ont trouvé une suite fidèle sur YouTube via la chaîne de couple Cam & Fam depuis la première vidéo téléchargée sur la plate-forme, à Novembre 2017: le clip a révélé le sexe du premier enfant du couple, né alors que les deux avaient 16 ans. Là jeune âge des deux et leur désir de raconter l’expérience de la grossesse et des enfants à un si jeune âge les a rendus populaires auprès d’un public en constante augmentation, désireux de voir le couple grandir à travers les changements que la vie leur a présentés. Les fans sont restés avec Landon et Camryn jusqu’à naissance de la deuxième fille, survenue il y a quelques mois à peine, continuant à les suivre même après la deuxième grossesse; maintenant ce même public ne peut pas comprendre la disparition soudaine de Landon et a rejoint sa femme en deuil.