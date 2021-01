YouTuber Jake Paul combattra l’ancienne star de l’UFC Ben Askren dans un match de boxe

Il semble que Paul a mis ses espoirs de combattre Conor McGregor en suspens et a hâte de monter sur le ring avec Askren.

Il a déclaré: « Ben Askren est un double champion de la NCAA, un champion du monde dans deux organisations mondiales d’arts martiaux mixtes différents et a moins de pertes sur son dossier que Conor McGregor.

« Moi, d’un autre côté, j’ai commencé la boxe il y a deux ans et je vais encore lui assommer le cul plus vite que [Jorge] Masvidal.

« Ces gars de MMA pensent parce qu’ils lancent des coups de poing qu’ils savent boxer. Le monde s’est plaint parce que j’ai assommé un basketteur et pas un vrai combattant.

Askren a perdu ses deux derniers combats, Jorge Masvidal lui donnant un KO sauvage en juillet il y a deux ans et il s’est soumis à Demian Maia trois mois plus tard. Il a remporté son premier combat contre Robbie Lawler par soumission en mars 2019.

« Jake a mené une vie privilégiée et ne sait pas vraiment ce que signifie être un combattant. Je vais mettre fin à ses rêves. »

La carte complète de la soirée mettra en vedette des personnes des mondes « présents et passés » de la boxe et comprendra d’autres célébrités des médias sociaux et des combattants de MMA.