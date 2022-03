YouTuber Jack Dean croit qu’il « mourra 15 fois par jour »

Le joueur de 28 ans, connu sous le nom de JaackMaate sur YouTube, est apparu sur le podcast Diary Of A CEO de Steven Bartlett, au cours duquel il a discuté des tenants et des aboutissants de sa longue carrière dans les médias sociaux ainsi que de se plonger dans sa vie personnelle.

Il a déclaré: « Je lutte vraiment contre l’anxiété liée à la santé et le TOC. Il y a probablement 15 à 20 fois par jour que je me convainc que j’ai un cancer.

« Cela me consume la vie. Si une publicité est diffusée pour la recherche sur le cancer, je dois la désactiver.

« Mon cerveau me dit que je l’ai, je suis malade. Il a grandi et pris tellement de tangentes. Je suis obsédé par le temps et les couchers de soleil, bizarrement.