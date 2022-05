YouTuber fait des farces au leader du KKK avec un scénario porno

Il a accumulé plus de 4,5 millions d’abonnés grâce à ses aventures audacieuses pour le contenu, et sa nouvelle vidéo semble être l’une des plus divertissantes et controversées à ce jour.

Omilana offre à Robb une poignée de main ferme et le remercie avant de le renvoyer, mais il est clair que Robb a été dupé alors que la vidéo effectue un zoom arrière pour révéler le titre plutôt grossier : « Petite vieille raciste OBLITERATED By BBC ».

On ne sait pas exactement ce dont Robb et Omilana ont discuté pendant l’interview, mais il semble probable que le dirigeant du KKK n’ait pas compris exactement à quoi le YouTuber faisait référence lorsqu’il a dit « BBC ».

Le site Web de Thomas Robb Ministries revendique la croyance selon laquelle « les peuples anglo-saxons, germaniques, scandinaves et apparentés sont LE peuple de la Bible », ajoutant : « Notre peuple doit… résister à l’appel de Satan, qui, selon la Bible, viendra déguisé. comme lumière et amour… fraternel – amour interracial.

Tout au long de son mandat, Robb a utilisé Internet pour essayer d’atteindre un public plus large et a tenté de lancer un camp familial du Klan afin de créer une image « plus gentille et plus douce » pour le groupe suprémaciste blanc.