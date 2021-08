YouTuber Chris Chan arrêté pour inceste après avoir avoué avoir eu des relations sexuelles avec sa mère

Pourquoi Chris Chan a-t-il été arrêté ? Voici ce qui est arrivé au YouTuber.

La YouTubeuse et créatrice du personnage de bande dessinée Sonichu, Christine Weston Chandler, a été arrêtée et accusée d’inceste après qu’un enregistrement divulgué aurait montré que Chandler admettait avoir eu des relations sexuelles avec sa mère.

Christine, connue sur Internet sous le nom de Chris Chan, était détenue à l’établissement Henrico Regional Jail West en Virginie pour un chef d’inceste et a été emmenée en détention dans le comté de Greene le lundi 2 août, a déclaré un porte-parole du bureau du shérif du comté de Henrico. GENS.

Vendredi, un enregistrement de huit minutes d’un appel téléphonique divulgué a été publié sur Kiwi Farms. Dans l’audio, une personne prétendant être Chandler a discuté d’une relation sexuelle avec sa mère Barbara, 79 ans. Le lendemain, le bureau du shérif du comté de Greene a confirmé qu’ils avaient « reçu des informations concernant des crimes sexuels contre un membre de la famille » et une enquête a conduit à l’émission d’un mandat d’arrêt. Chandler, 39 ans, a ensuite été arrêté à Ruckersville, en Virginie.

Pourquoi Chris Chan a-t-il été arrêté ? Image : CwcvilleGuardian via YouTube

Les images prétendant montrer l’arrestation de Chandler sont rapidement devenues virales. Dans le clip, Chandler semble être menotté avec des agents autour d’elle alors qu’elle dit aux caméras que « tout va s’arranger ».

Chandler est actuellement détenu sans caution et l’enquête est en cours « avec des charges supplémentaires en instance », a-t-il été confirmé.

Hey tout le monde. La carte collective d’aujourd’hui, de manière appropriée, est en train de se retourner. Il y a du drame dans l’air aujourd’hui. Chacun d’entre vous est encouragé à se retirer de tous les drames, commérages, rumeurs et de tout ce qui s’approchera et s’est déjà approché de vous aujourd’hui. ⚡️💙⚡️ https://t.co/vChUVeulqB pic.twitter.com/CdJ3VGbeDH – Chris Chan Sonichu/CPU Blue Heart⚡️💙⚡️ (@CPU_CWCSonichu) 30 juillet 2021

Chandler, qui est autiste, est connu pour être le créateur du personnage comique Sonichu, qui est un mélange de Pikachu et de Sonic the Hedgehog. Elle a été impitoyablement trollée en ligne au fil des ans par des personnes qui se sont fait passer pour elle, se sont fait passer pour sa petite amie et ont divulgué ses informations personnelles.

En octobre 2011, Chandler et sa mère ont été arrêtés après que Barbara a heurté un gérant de magasin de jeux local avec sa voiture. Ils ont été condamnés à payer une amende, à subir des travaux d’intérêt général et à un an de probation. Et en 2014, Chandler a été arrêté et banni de GameStop après avoir pulvérisé du poivre sur un employé après qu’ils lui aient demandé de partir.

