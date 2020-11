YouTuber Blaire White révèle pourquoi elle n’est pas encore parent dans une nouvelle vidéo

La créatrice de contenu YouTube, Blaire White, qui parle souvent de ses expériences en tant que femme trans, s’est imposée sur les réseaux sociaux avec ses prises de vues controversées sur tout, des questions politiques à l’identité de genre. Elle a également été ouverte sur sa transition au fil des ans, y compris les chirurgies de confirmation du sexe comme la féminisation du visage et le traitement hormonal.

Dans une nouvelle vidéo du 10 novembre, White a parlé de la prochaine étape de son voyage avec sa franchise habituelle et son honnêteté sans limites. En 2018, la populaire YouTuber a déclaré aux téléspectateurs qu’elle cessait temporairement ses hormones afin de préserver son ADN pour avoir un enfant avec une mère porteuse. La militante de 27 ans a parlé de son chemin vers la parentalité avec son fiancé, Joey Sarson, dans sa mise à jour 2020.

Blaire White | gotpap / Bauer-Griffin / Images GC

White a dit que cesser les hormones était une expérience « horrible »

Dans une nouvelle vidéo YouTube, «La vérité sur les raisons pour lesquelles je ne suis toujours pas un parent», White a évoqué son expérience de l’arrêt temporaire des hormones afin d’essayer de devenir parent via une mère porteuse.

L’influenceuse des médias sociaux a rappelé à ses fans sa vidéo de 2018, «I’m Detransitioning», dans laquelle elle expliquait qu’elle prévoyait d’arrêter son traitement pour le moment pour préserver son ADN. Pendant qu’elle avait mis en œuvre son plan, White a révélé qu’il ne s’était pas déroulé comme elle l’avait espéré.

Décrivant l’expérience comme «horrible», White a déclaré: «C’était vraiment un gros problème pour moi de cesser de prendre des hormones.» Les changements physiques qu’elle a traversés – comme des poils plus épais, une récession capillaire et une peau grasse – étaient «traumatisants» et «vraiment effrayants» pour elle en raison de sa dysphorie de genre.

Même après tous ses efforts, White était malheureusement incapable de préserver son ADN. Selon ses médecins, elle avait simplement été sous hormones pendant trop d’années pour que cela soit possible.

«Passer par là et toujours ne pas avoir les résultats que je voulais était très bouleversant», a avoué White.

Le YouTuber a déclaré qu’elle envisageait maintenant l’adoption

White a poursuivi en expliquant qu’elle et son futur mari, Sarson, avaient initialement prévu d’avoir deux enfants – l’un avec un substitut utilisant l’ADN de White, et l’autre avec un autre substitut utilisant celui de Sarson. Désormais, l’influenceuse était préoccupée de le faire si ses enfants étaient seulement «liés biologiquement à lui et pas à elle».

En conséquence, a déclaré White, l’adoption semblait beaucoup plus probable. Pourtant, elle et son fiancé n’étaient pas toujours ravis de cette perspective.

«L’adoption est l’une de ces choses que, au début, Joey et moi avons dit que nous ne voulions pas faire», a déclaré White. «C’était vraiment important pour nous deux d’avoir des enfants avec notre propre ADN.

Depuis lors, cependant, l’idée de l’adoption «avait vraiment grandi sur elle».

Après tout, le YouTuber a déclaré: «Un parent est un parent. Il y a quelque chose d’encore plus spécial à donner à un enfant un foyer qui n’en aurait pas… L’idée de donner un foyer sûr et aimant à un enfant qui, autrement, grandirait sans parents me fait vraiment du bien. Maintenant, White et Sarson étaient en pourparlers sérieux pour se préparer au processus d’adoption.

Elle a conseillé aux téléspectateurs de réfléchir le plus tôt possible aux problèmes potentiels de fertilité.

Alors que White semblait maintenant enthousiasmée par la perspective de l’adoption, elle a admis qu’elle était frustrée par le fait que ses médecins ne l’avaient pas avertie du potentiel d’infertilité lorsqu’elle a commencé des traitements hormonaux. Elle a commencé sa transition médicale alors qu’elle n’avait que 20 ans. À ce moment-là, elle ne pensait pas beaucoup à avoir des enfants. Maintenant, elle a estimé que la parentalité serait une partie essentielle de sa vie.

«Personnellement, je ne vois pas ma vie avoir l’épanouissement et la valeur que je veux sans avoir d’enfants à un moment donné», a déclaré White.

L’influenceuse a conclu sa vidéo en plaidant pour que les jeunes transgenres envisagent de préserver leur ADN et de planifier leur avenir – même s’ils ne savaient pas encore s’ils voulaient être parents.

«Même si vous croyez de tout cœur que vous ne voulez jamais d’enfants et que vous ne voulez jamais de famille, cela vaut probablement la peine de simplement sauver votre ADN», a soutenu White. «Vous ne savez jamais où vous en serez dans 5, 10 ou 15 ans, et vous ne voulez pas fermer vos options.»

Alors que le message de White s’adressait principalement à d’autres personnes trans, en particulier aux femmes trans, elle pensait que quiconque traversait des problèmes de fertilité pourrait avoir un lien avec son histoire.

«Il ne s’agit pas seulement des personnes trans», a affirmé White. «Je pense que toute personne ayant des problèmes de fertilité ou toute personne souhaitant être parent par le biais de toute autre méthode pourrait s’identifier.» Elle a ajouté que l’infertilité était beaucoup plus courante que beaucoup de gens ne le savaient – et n’en parlait pas assez.