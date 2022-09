YouTuber a écrasé avec succès le premier match de boxe de KSI depuis des années alors qu’il était déguisé en bouteille géante

Il a renoncé à ses efforts pour poursuivre d’autres cascades et passions au cours des dernières années, notamment faire des farces au chef du Ku Klux Klan et se présenter à la mairie de Londres en 2021, mais il a maintenant annoncé le retour de Ringside avec l’une de ses tentatives les plus épiques. à ce jour.

Dans une vidéo intitulée « SNEAKING Into KSI’s Boxing Match (In the ring) », Omilana a détaillé comment il avait décidé d’utiliser les combats de KSI contre Swarmz et Luis Alcaraz Pineda le 27 août comme décor de son retour, et la série d’inconvénients qu’il a dû se retirer pour se mettre sur le ring.