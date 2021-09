YouTube vise à arrêter la marée montante de désinformation COVID et l’hésitation vaccinale en réprimant les fausses allégations

YouTube a déclaré dans un article de blog : « Nous avons régulièrement vu de fausses allégations sur les vaccins contre le coronavirus se transformer en désinformation sur les vaccins en général … »

Youtube sur iOS. Image: Pixabay

YouTube a annoncé mercredi une répression radicale de la désinformation sur les vaccins qui a démarré les influenceurs anti-vaccins populaires de son site et supprimé les fausses allégations qui ont été faites sur une gamme de vaccinations.

La plate-forme de partage de vidéos a déclaré qu’elle ne permettrait plus aux utilisateurs de spéculer sans fondement que les vaccins approuvés, comme ceux donnés pour prévenir la grippe ou la rougeole, sont dangereux ou causent des maladies.

La dernière tentative de YouTube pour endiguer une vague de désinformation sur les vaccins intervient alors que les pays du monde entier luttent pour convaincre un public quelque peu hésitant à accepter les vaccins gratuits qui, selon les scientifiques, mettront fin au COVID-19 pandémie qui a commencé il y a 20 mois. La plate-forme technologique, qui appartient à Google, a déjà tenté d’interdire COVID-19 la désinformation sur les vaccins l’année dernière, au plus fort de la pandémie.

« Nous avons régulièrement vu de fausses allégations sur le coronavirus les vaccins déversent sur la désinformation sur les vaccins en général, et nous sommes maintenant à un point où il est plus important que jamais d’étendre le travail que nous avons commencé avec COVID-19 à d’autres vaccins », a déclaré YouTube dans un article de blog.

Jusqu’à mercredi, les influenceurs anti-vaccins, qui comptent des milliers d’abonnés, avaient utilisé YouTube pour attiser les craintes concernant les vaccins qui, selon les experts de la santé, sont administrés en toute sécurité depuis des décennies. La chaîne YouTube d’une organisation dirigée par le militant écologiste Robert F. Kennedy Jr. était l’un des nombreux comptes anti-vaccins populaires qui avaient disparu mercredi matin.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à l’Associated Press, Kennedy a critiqué l’interdiction : « Il n’y a aucun exemple dans l’histoire où la censure et le secret ont fait avancer la démocratie ou la santé publique.

YouTube a refusé de fournir des détails sur le nombre de comptes supprimés lors de la répression.

Dans le cadre de sa nouvelle politique, YouTube dit qu’il supprimera les informations erronées sur tout vaccin approuvé par les autorités sanitaires, telles que l’Organisation mondiale de la santé, et actuellement administré. Les fausses affirmations selon lesquelles ces vaccins sont dangereux ou causent des problèmes de santé, comme le cancer, l’infertilité ou l’autisme – des théories que les scientifiques ont discréditées pendant des décennies mais ont enduré sur Internet – devraient également être supprimées.

« Le concept selon lequel les vaccins nuisent – ​​au lieu d’aider – est à la base de beaucoup de désinformation », a déclaré Jeanine Guidry, professeur de médias et de santé publique à la Virginia Commonwealth University School of Medicine.

Elle a ajouté que, si elles sont correctement appliquées, les nouvelles règles pourraient empêcher de mauvaises informations d’influencer un nouveau parent qui utilise Internet pour rechercher s’il faut ou non vacciner son enfant, par exemple.

Mais, comme c’est souvent le cas lorsque les plates-formes technologiques annoncent des règles plus strictes, des lacunes subsistent pour que la désinformation anti-vaccin se propage sur YouTube.

Les réclamations concernant les vaccins testés seront toujours autorisées. Les histoires personnelles sur les réactions au vaccin seront également autorisées, à condition qu’elles ne proviennent pas d’un compte ayant l’habitude de promouvoir la désinformation sur les vaccins.

Malgré l’annonce par les entreprises technologiques d’une série de nouvelles règles autour de COVID-19 et la désinformation sur les vaccins pendant la pandémie, les mensonges ont encore trouvé un large public sur les plateformes.

En mars, Twitter a commencé à étiqueter le contenu qui faisait des allégations trompeuses sur COVID-19 vaccins et a déclaré qu’il interdirait les comptes qui partagent à plusieurs reprises de tels messages. Facebook, qui possède également Instagram, avait déjà interdit les publications revendiquant COVID-19 les vaccins provoquent l’infertilité ou contiennent des puces électroniques de suivi, et en février a annoncé qu’il supprimerait de la même manière les allégations selon lesquelles les vaccins sont toxiques ou peuvent causer des problèmes de santé tels que l’autisme.

Pourtant, les influenceurs anti-vaccins populaires restent en direct sur Facebook, Instagram et Twitter, où ils utilisent activement les plateformes pour vendre des livres ou des vidéos. Rien que sur Facebook et Instagram, une poignée d’influenceurs anti-vaccins ont encore un total de 6,4 millions d’abonnés, selon le groupe de surveillance des médias sociaux, le Center for Countering Digital Hate. Et COVID-19 La désinformation sur les vaccins a été si répandue sur Facebook que le président Joe Biden a accusé en juillet des influenceurs sur la plate-forme de « tuer des gens » avec des mensonges sur le COVID-19 vaccin.

D’autres plateformes ont adopté une ligne plus dure. Pinterest, par exemple, a interdit tout type de désinformation sur les vaccins avant même le début de la pandémie. Désormais, si les utilisateurs recherchent du contenu sur les vaccins sur le site, ils sont invités à visiter des sites Web faisant autorité gérés par les Centers for Disease Control and Prevention et l’OMS.

