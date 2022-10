YouTube veut vous facturer pour regarder des vidéos 4K

in

Le nouveau YouTube vous obligera à payer si vous souhaitez lire des vidéos à la plus haute résolution disponible.

La déluge d’avis pour vous abonner à YouTube Premium ne semble pas être suffisant pour Google. Aujourd’hui, l’entreprise semble avoir l’intention d’aller plus loin et de commencer bloquer certaines de ses fonctions après l’abonnement payant de la plateforme, en commençant par la possibilité de lire des vidéos en résolution 4K.

Cela a été suggéré par plusieurs utilisateurs de la plate-forme qui, via Reddit, ont rendu compte de ce nouveau détail apparu dans le Application mobile YouTubeet cela les empêche de lire des vidéos à la plus haute résolution disponible, sauf si l’utilisateur dispose d’un abonnement YouTube Premium actif.

Les vidéos 4K pourraient bientôt être une fonctionnalité exclusive YouTube Premium

Actuellement, seul un nombre très limité de YouTubers voient cette fonctionnalité, et il faudra probablement un certain temps pour qu’elle atteigne un public plus large (si YouTube décide de la déployer à terme). Grâce aux captures d’écran partagées, vous pouvez voir comment le menu de sélection de la résolution de YouTube a été mis à jour, de sorte que La résolution 4K nécessite un abonnement YouTube Premium actif.

Sans abonnement, il ne serait possible de regarder des vidéos YouTube qu’avec une résolution maximale de 1440p.

Bien que YouTube n’ait pas révélé ses plans à cet égard, la vérité est que Google ne serait pas la première entreprise à prendre une décision du style. Des plateformes comme Netflix ont déjà limité le contenu en résolution maximale pendant des années pour abonnés à ses forfaits les plus chers.

En tout cas, si quelque chose semble clair, c’est que YouTube cherche différentes façons d’augmenter ses revenussoit en bloquant certaines fonctionnalités classiques après un abonnement payant, soit en augmentant significativement le nombre de publicités qui s’affichent avant la lecture d’une vidéo.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂