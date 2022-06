YouTube va enfin résoudre l’un de ses plus gros problèmes

Partager

L’un des gros problèmes de YouTube est en train de disparaître : les créateurs pourront corriger les vidéos déjà mises en ligne.

Youtube veut mettre fin à l’un des plaintes les plus répétées par les milliers de créateurs qui utilisent la plateforme pour partager leurs vidéos avec le reste du monde. La société a annoncé que, très prochainement, il sera possible ajouter des corrections aux vidéos qui ont déjà été mises en ligne d’une manière simple.

La fonctionnalité a déjà commencé à apparaître dans le panneau de configuration de certains créateurs, et on s’attend à ce qu’au fil des jours, elle finisse par toucher tout le monde. Grâce à cette fonction, il sera possible d’ajouter annotations vidéo avec quoi indiquer où dans un clip il y a une erreurpas besoin de supprimer l’ancienne vidéo et d’en télécharger une nouvelle.

Voici comment fonctionnent les corrections YouTube

YouTube a mis en place un système de révision qui ne permet pas de remplacer la vidéo originale par une vidéo corrigée. Au lieu de cela, il a été décidé d’ajouter la possibilité intégrer des zones de texte qui montrent des corrections à des moments précis de la vidéo.

Après avoir ajouté une correction — ou plusieurs — à une vidéo, lors de sa lecture, un avis dans le coin supérieur droit du lecteurindiquant à la personne qui regarde la vidéo que des corrections ont été ajoutées à cela. En touchant cet avertissement, il sera possible de voir toutes les modifications apportées à partir du même menu.

Ce n’est peut-être pas la solution idéale au problème de vidéos avec des erreursmais c’est certainement un pas dans la bonne direction, et plus d’un créateur appréciera que Google ait enfin décidé de l’implémenter sur la plateforme.

Rubriques connexes: Applications

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂