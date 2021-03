YouTube va bientôt déployer une fonctionnalité qui détectera les produits dans les vidéos et suggérera du contenu associé

23 mars 2021 18:56:26 IST

YouTube va bientôt lancer une mise à jour élargissant l’option « Produits dans cette vidéo ». La mise à jour fournira des vidéos pour le contenu connexe dans tout Youtube vidéo. Le fonctionnalité à venir apparaîtra lorsqu’un utilisateur fera défiler le lecteur vidéo et entre les vidéos recommandées, selon 9to5Google. Le rapport mentionne en outre que YouTube vise à aider les gens à explorer plus d’informations et de vidéos sur les produits avec cette dernière fonctionnalité.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs de YouTube auront la possibilité de voir le contenu lié à la vidéo en cours de lecture sous le lecteur vidéo. Au lieu de rediriger les utilisateurs vers d’autres plates-formes, les informations sur les produits associés s’ouvriront sur YouTube. Des vidéos d’autres créateurs de contenu liés aux produits mentionnés dans la vidéo originale seront suggérées aux utilisateurs. La plate-forme de partage vidéo indique que la fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs aux États-Unis.

La mise à jour sera un ajout à la section «Vidéos recommandées» préexistantes qui suggère aux utilisateurs de lire des vidéos similaires à celles qu’ils regardent déjà. Il est prévu de se concentrer sur la vidéo que les utilisateurs regardent pour vérifier les fonctionnalités d’un produit avant d’effectuer un achat.

Il n’est pas encore clair si cette fonctionnalité sera disponible sur le Web / l’application ou sur les deux plates-formes.

