YouTube teste «  quelques nouveaux designs  » qui ne montrent pas l’aversion du public compte sur les vidéos

01 avr.2021 09:47:51 IST

Répondant aux commentaires des créateurs sur le « bien-être et les campagnes ciblées contre l’aversion », YouTube indique qu’il teste peu de nouveaux modèles pour la plate-forme où le nombre de personnes qui n’aiment pas le public ne s’afficherait pas. Les «nouveaux designs» sont encore une expérience et seront visibles par certains créateurs et téléspectateurs au cours des prochaines semaines. Les créateurs pourront toujours voir le nombre total de « J’aime » et « Je n’aime pas » sur une vidéo dans YouTube Studio. Pour les téléspectateurs, ceux qui font partie de l’expérience, il y aura un bouton « Je n’aime pas », mais il n’affichera pas le compteur « Je n’aime pas ».

YouTube a annoncé expérimenter le design sur son compte Twitter officiel.

Créateurs, vous pourrez toujours voir le nombre exact de mentions J’aime et Je n’aime pas dans YouTube Studio. Pour les spectateurs, si vous participez au test, vous pouvez toujours aimer ou ne pas aimer une vidéo pour partager des commentaires avec les créateurs et aider à affiner les recommandations que vous voyez sur YouTube. – YouTube YouTube) 30 mars 2021

La semaine dernière, YouTube a également annoncé développer l’option « Produits de cette vidéo ». La mise à jour fournira des vidéos pour le contenu connexe dans tout Youtube vidéo. La fonctionnalité apparaîtra lorsqu’un utilisateur fera défiler le lecteur vidéo et entre les vidéos recommandées.

La mise à jour sera un ajout à la section «Vidéos recommandées» préexistantes qui suggère aux utilisateurs de lire des vidéos similaires à celles qu’ils regardent déjà. Il est prévu de se concentrer sur la vidéo que les utilisateurs regardent pour vérifier les fonctionnalités d’un produit avant d’effectuer un achat.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂