YouTube teste l’annonce « Je n’aime pas » manquante pour protéger les créateurs

Que faire lorsque les commentaires haineux et le ressentiment continuent d’augmenter sur Internet et que le réseau social et la positivité prédominent? La majorité de tous les utilisateurs ne mâche pas leurs mots. La haine, les insultes et les commentaires destructeurs sont omniprésents sur les réseaux sociaux, dans les forums et sur des plateformes comme Youtube.

Nous pouvons tous faire quelque chose à ce sujet en réalisant qu’Internet n’est pas un Far West et qu’il y a généralement une personne réelle derrière chaque compte, à qui nous causons de réels dommages mentaux et physiques avec nos déclarations blessantes.

Et pourtant, cela ne suffit souvent pas, c’est pourquoi les responsables derrière les plateformes réagissent de temps en temps. Facebook par exemple, supprimé le bouton « Je n’aime pas » il y a quelque temps et a fourni des réactions avec des cœurs, des visages étonnants et d’autres émoticônes, ce qui devrait maintenant être une alternative à l’option « J’aime »

YouTube teste un nouveau système d’aversion

Il existe un phénomène similaire sur YouTube. Parce que l’option « J’aime » ou « Je n’aime pas » n’a pas été utilisée depuis longtemps uniquement pour évaluer la qualité réelle d’une vidéo. Les gens bien disposés donnent une pareille, les haineux une aversion. Mais en fin de compte, c’est encore plus compliqué car des campagnes ciblées contre une marque ou un créateur individuel réapparaissent encore et encore. Cela signifie que le système sous-jacent peut être utilisé à d’autres fins.

Exemple: YouTuber A dit que YouTuber B ne fait que produire des bêtises. YouTuber A demande alors à YouTuber B de donner à YouTuber B quelques aversions sur les vidéos afin de l’ennuyer, ce qui finalement discrédite et nuit au créateur. Cela n’arrive pas rarement dans la pratique et cela n’a absolument rien à voir avec la qualité d’une vidéo individuelle.

Une évaluation réelle et constructive n’est plus possible depuis longtemps avec un système d’évaluation aussi banal.

Et les esprits intelligents de YouTube l’ont enfin reconnu et c’est pourquoi la plate-forme suit désormais un chemin similaire à celui de Facebook, par exemple. Avec le nouveau système similaire, les attaques ciblées contre les comptes individuels ou les vidéos ne devraient plus être possibles ou visibles à partir de maintenant.

👍👎 En réponse aux commentaires des créateurs sur le bien-être et les campagnes ciblées contre l’aversion, nous testons quelques nouveaux modèles qui ne montrent pas le nombre de personnes qui n’aiment pas le public. Si vous faites partie de cette petite expérience, vous pourriez repérer l’un de ces modèles dans les semaines à venir (exemple ci-dessous!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx – YouTube YouTube) 30 mars 2021

Via Twitter, il est maintenant dit qu’ils avaient reçu divers retours des créateurs et qu’ils allaient donc essayer de nouvelles possibilités. C’est une expérience basée sur le Suppression de l’affichage des mentions J’aime. Signifie qu’ils peuvent encore être attribués, mais ne seraient pas visibles publiquement.

La fonctionnalité n’est donc pas encore officielle. YouTube le teste avec des utilisateurs individuels. Cependant, si cela fonctionne, la plate-forme pourrait implémenter de manière permanente la mise à jour.

À quoi ressemble le premier feedback?

Il est important que, contrairement au système Facebook, par exemple, il ne dispense pas complètement de l’attribution de dégoûts. Les créateurs continueront de recevoir des commentaires sur les vidéos, mais les avis négatifs ne pourront plus être consultés publiquement. Seul le nombre de likes serait alors visible publiquement. Cela signifierait donc que si une vidéo obtient quelques mentions J’aime, elle ne recevra généralement pas assez d’approbation. Ce serait plus populaire avec plus de likes. Les campagnes de dégoût ciblées et discréditées sur les produits ou les créateurs ne seraient plus possibles.

Cela semble bien sur papier et à première vue, mais les commentaires sous l’annonce contiennent un consensus plutôt mitigé. L’icône YouTube Jacksepticeye pense que les vidéos « objectivement mauvaises et nuisibles » pourraient présenter un plus grand danger pour les téléspectateurs – par exemple, cela faciliterait le jeu pour les fraudeurs. D’autres estiment que le supprimer ne serait «pas social». Les aversions devraient être préservées afin de déterminer de manière adéquate quelles vidéos valent la peine d’être visionnées.

YouTube n’a pas répondu à un commentaire sous le message. Seulement le Compte YouTubeHelp explique qu’au cours de leurs recherches, ils ont remarqué que l’affichage public des aversions rendait le Bien-être du créateur gravement altéré peut être. YouTube teste donc le nouveau système pour protéger les créateurs.

Reste à savoir si cette mise à jour YouTube sera enfin hautement officielle. Que voulez-vous dire tous? Est-ce une bonne solution ou YouTube se simplifie-t-il la tâche ici? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Nous sommes ravis!