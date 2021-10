YouTube suspend définitivement deux chaînes R. Kelly

Le 27 septembre, un jury fédéral de Brooklyn, New York, a déclaré l’ancienne star du R&B R. Kelly pour crimes de crime organisé et trafic sexuel, après que plusieurs témoins ont déclaré avoir été soumis aux caprices du chanteur alors qu’ils n’étaient guère mineurs.

Alors que R. Kelly attend de recevoir une condamnation officielle en mai 2022, la plateforme de vidéo YouTube a pris l’initiative de suspendre définitivement les chaînes musicales que le chanteur entretenait encore dans cet espace numérique, fermant les chaînes RKellyTV, avec 3 à 5 millions d’abonnés. , et RKellyVevo, avec environ 1,6 million.

La plateforme a cité une violation des conditions d’utilisation et du « guide de responsabilité du créateur ». Selon Bloomberg, Nicole Alston, vice-présidente du service juridique de YouTube et de Google, « les actions énormes commises par R. Kelly garantissent des sanctions au-delà des mesures de sécurité habituelles en raison d’une propagation potentielle des dommages. »

Selon Alston, ces mesures ont été prises pour protéger les utilisateurs d’une manière similaire à ce que ferait une autre plate-forme. Cependant, YouTube ne supprimera pas le catalogue de R. Kelly de son service YouTube Music. Cette action est effective depuis que Facebook, Twitter et Instagram ont définitivement fermé les profils du chanteur sur leurs réseaux.

Après avoir reçu la clé de la ville de Baton Rouge dans l’État de Louisiane en 2012 par le conseil municipal, la semaine dernière cette décoration a été retirée à R. Kelly en raison de sa culpabilité devant le tribunal des États-Unis, malgré un plaidoyer de non-culpabilité et un déni. tout rapport avec les accusations reçues.

La déclaration du procureur des États-Unis pour le district oriental de New York, Jacquelyn M. Kasulis, note que le verdict de culpabilité contre R. Kelly désigne le chanteur comme un «prédateur qui a utilisé sa renommée et sa fortune pour traquer les jeunes, vulnérables et sans voix. pour sa propre satisfaction sexuelle », faisant usage de ce pouvoir pendant des décennies.