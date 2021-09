YouTube supprime les vignettes vidéo de Piper Rockelle, 14 ans, pour violation de la politique de sécurité des enfants

Pink a précédemment déclaré que Piper était exploitée par ses parents et a appelé la mère de Piper pour avoir pris des photos d’elle en bikini.

YouTube aurait supprimé trois vignettes des vidéos YouTube de Piper Rockelle, 14 ans, pour violation de la politique de sécurité des enfants de la plateforme.

La semaine dernière, la chanteuse Pink a appelé Rockelle et sa mère à propos d’images de la jeune adolescente en bikini. Dans un tweeter, Pink a écrit : « Combien d’enfants comme Piper Rockelle sont exploités par leurs parents ? la photo?!?!' »

Piper a ensuite applaudi en disant à TMZ: « La première chose que je veux que tout le monde sache, c’est que ma mère ne me fait rien faire. Bien au contraire. Je suis un enfant qui a fait un rêve, et ma mère est assez incroyable pour aidez-moi à le vivre. »

Les commentaires ont fait sensation sur les réseaux sociaux, amenant de nombreuses personnes à affirmer que le contenu de Piper est inapproprié pour son âge.

Maintenant, Insider a signalé que trois des vignettes vidéo de Piper Rockelle ont été supprimées par YouTube.

YouTube supprime trois vignettes des vidéos de Piper Rockelle. Photo : Albert L. Ortega/Getty Images, @piperrockelle via Instagram

Après avoir été interrogé par Insider si les vignettes de Piper violaient les politiques de la plateforme, YouTube a confirmé à la publication qu’ils avaient supprimé trois images du compte de Piper.

YouTube a extrait les vignettes des vidéos intitulées « Mon petit ami réagit au transport de maillot de bain Fashion Nova ** BODY SHAMING PRANK ** », » MON BOYFRIEND WALK IN ON ME » et » Porter une tenue chaude puis le quitter ! **Réaction mignonne**.’

La vignette originale de la vidéo Fashion Nova, qui a été capture d’écran dans un tweet par la journaliste d’Insider Kat Tenbarge, comprenait une image de Piper portant un bikini rose et se couvrant de ses bras.

La politique de sécurité des enfants de YouTube indique que les utilisateurs ne sont pas autorisés à publier du contenu s’il sexualise des mineurs, implique des actes préjudiciables ou dangereux impliquant des mineurs, inflige une détresse émotionnelle aux mineurs ou expose les mineurs à des thèmes matures, à la violence ou à des obscénités.

Un exemple que YouTube n’autorise pas est celui des vidéos « mettant en scène des mineurs impliqués dans des activités, des défis et des défis provocateurs, sexuels ou sexuellement suggestifs ».

Peu de temps après que Pink ait appelé la YouTubeuse et sa mère, Piper a déclaré à Today qu’elle ne pense pas qu’il y ait quelque chose « qui ne va pas avec [14-year-olds] être en bikini ». Elle a poursuivi : « Pourquoi faisons-nous honte aux gens pour ça ? Les photos d’adolescents en bikini s’amusant ne sont pas sexuelles. Ils ne sont sexuels que si vous nous voyez de cette façon. »

