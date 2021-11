Youtube supprime le compteur d’aversion de toutes les vidéos – et de nombreux utilisateurs réagissent avec irritation

D’autres plateformes de médias sociaux ont déjà essayé Youtube est maintenant vraiment en train de le mettre en pratique. A partir de maintenant le N’aime pas le compteur dans les vidéos des États-Unis Portails vidéo complètement enlevé. Cela affecte non seulement l’application pour iOS et Android, mais également la version Web de la plate-forme.

Youtube supprime les compteurs d’aversion

Des sites comme Instagram and Co. l’ont déjà testé et, par exemple, ont caché les likes sur les publications afin de contrer l’envie de ne publier que quelque chose pour obtenir des likes. Du pression sociale nuirait à la communauté et à la santé mentale des utilisateurs. Jusqu’à présent, cependant, personne n’a vraiment réussi. Sauf Youtube.

Voilà tu en as maintenant un Phase d’essai, qui a débuté début janvier 2021, a décidé de supprimer complètement le compteur « Je n’aime pas ». Cette Downvoter des vidéos est toujours possible, mais les utilisateurs ne voient plus combien d’utilisateurs l’ont déjà utilisé.

D’après le communiqué, c’est ainsi qu’on aimerait l’appeler N’aime pas les attaques empêcher, et probablement principalement que Protégez les téléchargeurs de vidéos contre le harcèlement, étant donné que de telles attaques s’accompagnent généralement de Commentaires haineux viennent donc de.

Selon leurs propres déclarations, les téléchargeurs sur Youtube avec des chaînes plus petites et nouvelles sont souvent victimes de telles attaques anti-aversion, du moins cela a été montré par la phase de test, c’est pourquoi la décision a été prise de prendre cette mesure.

Les téléchargeurs peuvent toujours utiliser le Studio Youtube voir combien avis négatifs ont obtenu leurs vidéos afin de pouvoir s’orienter sur les réactions des utilisateurs.

De nombreux utilisateurs réagissent avec colère à la décision

L’annonce de YouTube n’a pas rencontré un grand enthousiasme sur Internet, au contraire. Une grande partie des commentaires dans les forums pertinents et sur Youtube lui-même en parlent d’un mauvaise idéequi a été simplement créé pour Annonceurs et partenaires de Youtube protéger.

De nombreux utilisateurs affirment également que le nombre de dégoûts a jusqu’à présent permis d’évaluer rapidement si une vidéo est vraiment utile ou si elle concerne simplement publicité mensongère ou Vidéos d’appâts cliquables acte.

De plus, la suppression du bouton Je n’aime pas signifierait que de nombreux utilisateurs qui Vidéos avec des sujets spécifiques regarder pour le travail ou leur passe-temps, ne peut plus dire si un clip est mauvais ou obsolète.

En conséquence, certains utilisateurs ont déjà annoncé qu’ils contourneraient l’étape YouTube en visionnant simplement la vidéo commenter avec le mot Je n’aime pas puis aimé ce commentaire pour montrer aux autres utilisateurs qu’ils sont à la mauvaise adresse.