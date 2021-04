YouTube souhaite supprimer les mentions J’aime des vidéos

Beaucoup de youtubers les plus établis ont subi au moins une fois dans leur carrière une attaque coordonnée par des utilisateurs hostiles: de vrais haineux qui acceptent de submerger une vidéo de critiques et d’opinions négatives. Le phénomène s’appelle le bombardement de revue et a le pouvoir d’enterrer des clips sur lesquels les auteurs ont travaillé des jours, des semaines ou des mois: pour cette raison, les responsables de Youtube envisagent de limiter son impact, éliminer le nombre de dégoûts sous les clips.

La demande des créateurs

La nouvelle a été donnée par la même plateforme de partage de vidéos, précisant que la nouveauté n’est pour le moment qu’un test qui sera proposé à un nombre limité d’utilisateurs. Cependant, la demande vient de la communauté des utilisateurs du site, et en particulier des créateurs qui en réalisant leurs vidéos insufflent passion et énergie. En fait, l’attentat à la bombe a un effet psychologique sur ceux qui créent du contenu influence les téléspectateurs qui la rencontrent: un clip fortement critiqué ne sera guère considéré autant qu’un clip caractérisé par des évaluations plus équilibrées. Tout cela entraîne moins de vues, ce qui à son tour cela peut avoir un impact économique sur les activités de ceux qui investissent dans la création de contenu.

La facture disparaît, pas le bouton

Selon ce qui est partagé par YouTube, le bouton que je n’aime pas il ne sera pas complètement éliminé depuis le site et l’application; seul le décompte relatif au nombre de personnes ayant appuyé sur le bouton sous la vidéo en cours de lecture sur toute la plateforme disparaîtra. Ceux qui n’aiment pas le contenu peuvent continuer à s’exprimer à ce sujet en utilisant le bouton Je n’aime pas, mais le résultat sera visible uniquement à l’auteur de la vidéo: De cette manière, les managers espèrent décourager les campagnes de bombardements coordonnés qui ciblent certains créateurs ou positions. Comme prévu, pour le moment la nouveauté sera l’apanage d’un cercle restreint de personnes; si le test devait donner les résultats souhaités, il pourrait faire ses débuts dans l’interface officielle et définitive du site et de l’application.

