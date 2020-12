Youtube REWIND Hispano 2020 par Alecmolon avec Ibai, parmi nous et plus

Alecmolon revient cette année avec son YouTube REWIND Hispano 2020. Memes, Among Us, beaucoup d’humour et de reconnaissance pour ceux qui ne sont pas là.

A 20h00, nous avions rendez-vous sur YouTube. Au fur et à mesure que la plateforme vidéo allait de faire son retour en arrière, Alecmolon une année de plus présente son Youtube Rewind Hispano 2020, où de nombreux mèmes et différents créateurs de contenu de la plateforme vont de pair.

Cette année, avec la question du coronavirus, c’était compliqué, mais Alecmolon sort un YouTube Rewind 2020 plein d’humour et de références. Si vous êtes adeptes d’Ibai, BarbeQ, Cristinini, Rubius, TheGrefg, Orslok et compagnie, vous comprendrez sûrement tout. Bien que les événements de cette année soient également passés en revue, de nombreuses personnalités qui nous ont quittés et bien d’autres restent dans les mémoires.

Au cas où votre mémoire vous ferait défaut et que vous vouliez vous en souvenir, et au passage comparer, je vous laisse aussi le YouTube Rewind de 2019. Encore une émission pleine de youtubeurs, de créateurs de contenu, de mèmes et de références aux nombreux jeux que ces gens «stremea».

Le plus triste dans tout cela, c’est que c’est le dernier du YouTube Rewind Hispano qu’Alecmolon fera. Le créateur de ces compilations a décidé de ne pas en faire plus, même s’il nous invite pour cette vidéo à atteindre le chiffre de cinq millions de likes (Like) sur YouTube. Par exemple, le Rewind 2019 a atteint 3,6 millions de Likes, il n’est donc pas très difficile pour ce nouveau rembobinage de le surpasser. Pouvons-nous aider Alecmolon et voir si c’est ainsi qu’un Rewind 2021 est encouragé?