YouTube reçoit la fonctionnalité Twitch populaire à titre de test

Les grands fournisseurs de vidéo et de streaming regardent plus souvent les fonctionnalités les uns des autres afin de fournir aux utilisateurs une expérience idéale. Alors testez Youtube actuellement aussi un outil qui est en fait de Tic est originaire et a toujours joui d’une grande popularité là-bas: La création de clips.

Des clips sur youtube? Twitch encourage la phase de test

Sur Twitch, les clips sont un outil populaire permettant aux utilisateurs de capturer les moments les plus intéressants, les plus drôles ou les plus embarrassants de leurs streamers dans de courtes vidéos, qui peuvent ensuite être visionnées par tout le monde.

Comme Ryan Wyatt, responsable de YouTube Gaming, a annoncé que la plate-forme Google testait actuellement la fonction de clip « sur un nombre limité de canaux« . Dans l’actuel Phase de test les créateurs peuvent-ils avec cette fonctionnalité Segments vidéo avec un Durée de 5 à 60 secondes coupez-les, comme avec Twitch, dans un Boucle sans fin être joué.

De cette façon, des moments de vidéos ou de flux peuvent être capturés dans de courts clips, puis sur différents Plateformes de médias sociaux correspondant divisé volonté. YouTube montre exactement comment cela fonctionne dans le premier Aperçu:

Si les commentaires des téléspectateurs et des créateurs s’avèrent positifs, il y a de fortes chances que la fonctionnalité soit bientôt pleinement mise en œuvre sur la plate-forme vidéo. Apparemment, la fonction a déjà été demandée à plusieurs reprises par les utilisateurs, de sorte que la décision a maintenant été prise pour cette phase de test.

Avez-vous déjà découvert et essayé l’outil sur une chaîne? N’hésitez pas à écrire dans les commentaires pour lesquels Créateur de contenu*À l’intérieur vous pouvez déjà tester le détourage!