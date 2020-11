Youtube Rapper RexGotBandz volé et tourné à la caméra

Cela a été une semaine violente dans l’industrie du rap …

Plus tôt cette semaine, le rappeur de Chicago King Von a été abattu à Atlanta après s’être entretenu avec Quando Rondo, et hier encore, le rappeur de Dallas Mo3 a été abattu.

Malheureusement, il y a une autre personne à ajouter à la liste, le rappeur de San Antonio RexGotBandz.

Rex aurait été volé et abattu dans sa ville natale, et il y a une vidéo flottant autour des conséquences, le montrant en train de saigner assez mal et parlant avec la police.

Pour l’instant, il n’y a aucune nouvelle sur son état.