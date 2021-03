YouTube Pranksters trompe les commentateurs royaux avant l’entrevue de Meghan et Harry

Papier peint vinyle sur intissé - Casual Minéral - Trompe l'œil pierres apparentes - Rouleau(x)

Décoweb - Une gamme de papier peint à l'esprit brut, pour un intérieur industriel et une déco authentique et urbaine. On aime ses imprimés béton, ses motifs en trompe l'etoelig;il avec des murs en briques ou en pierres apparentes et ses couleurs neutres très tendances. Format d'un rouleau : 0,53 x 10,05 m