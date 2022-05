YouTube pour Android est mis à jour avec 5 nouvelles fonctionnalités intéressantes

in

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez profiter de cinq nouvelles fonctionnalités intéressantes de l’application mobile YouTube.

Youtube a annoncé plusieurs changements intéressants qui, à partir d’aujourd’hui, commencent à arriver sur l’application mobile.

Les cinq changements introduites dans l’application visent à améliorer l’expérience utilisateur en matière de voir le contenu qui les intéresse vraimentà la fois lors de la découverte de nouvelles vidéos et lorsqu’elles sont déjà en cours de lecture.

Vous pouvez maintenant accéder directement à la partie la plus lue d’une vidéo

La première des nouveautés annoncées par YouTube permet aller rapidement à la partie d’une vidéo qui a été répétée le plus de fois par les utilisateurs. Un avis apparaîtra lors de la vérification de la barre de progression de la vidéo, indiquant quelle partie de la vidéo a été lue en boucle fréquemment. De cette façon, il est plus facile de trouver la partie « intéressante » d’un clip. Cette fonctionnalité est disponible à la fois dans la version mobile de YouTube et dans son édition de bureau.

En plus de cela, le chapitres dans les vidéos Ils sont désormais disponibles sur Smart TV et consoles**, pour que chacun puisse profiter de cette nouveauté introduite par YouTube pour la première fois il y a deux ans.

Une nouvelle option a également été ajoutée au menu du lecteur YouTube sur mobile, qui permet lire une vidéo en boucle autant de fois que vous le souhaitez.

YouTube teste également d’autres moyens de permettent d’accéder facilement à la partie la plus intéressante d’une vidéo. Pour ce faire, expérimentez une nouvelle fonctionnalité disponible uniquement pour les utilisateurs disposant d’un abonnement Premium, qui vous donne la possibilité de voir un aperçu de chaque segment d’une vidéo pour pouvoir accéder rapidement à celui souhaité.

Enfin, l’entreprise en profite pour annoncer changements de lecteur vidéo plein écrandont un nouveau panneau avec informations vidéo des fonctions pour effectuer des actions rapides telles que « J’aime » ou « Je n’aime pas » une vidéo, et bien plus encore.

Toutes les nouvelles annoncées par YouTube parviendront aux utilisateurs de la plateforme au fil des jours. Il faut espérer qu’ils finiront par être accessibles à tous dans les semaines à venir.

