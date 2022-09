YouTube permettra désormais aux créateurs de gagner de l’argent avec des vidéos de longue durée avec un nouveau programme de musique sous licence

in

22 septembre 2022 12:23:16 IST

YouTube, propriété d’Alphabet Inc, a annoncé qu’il permettrait aux créateurs de monétiser leurs vidéos longues avec de la musique sous licence à partir de 2023. La plate-forme vidéo introduira un nouveau programme appelé « Creator Music », qui vise à donner aux créateurs sur la plate-forme un accès facile. à un catalogue toujours croissant de musique à utiliser dans leurs vidéos de longue durée.

« Les créateurs peuvent désormais acheter des licences musicales abordables et de haute qualité qui leur offrent un potentiel de monétisation complet. Ils conserveront la même part de revenus qu’ils gagneraient habituellement sur des vidéos sans aucune musique », a déclaré Amjad Hanif, vice-président de Creator Products, YouTube. dans un rapport.

Les créateurs qui ne souhaitent pas acheter de licence à l’avance pourront utiliser des chansons et partager les revenus avec l’artiste du morceau et les détenteurs de droits associés, a ajouté Hanif.

« Creator Music, actuellement en version bêta aux États-Unis et s’étendant à d’autres pays en 2023, offrira un processus rationalisé aux créateurs – ils pourront voir instantanément les termes de leur sélection de chansons », a déclaré Hanif lors de l’événement « Made on YouTube ». ‘événement tard mardi.

La société a déclaré que le partage des revenus arriverait également sur YouTube Shorts.

À partir du début 2023, les créateurs actuels et futurs du Programme Partenaire YouTube (PPY) pourront bénéficier du partage des revenus sur Shorts.

« Dans Shorts, les publicités sont diffusées entre les vidéos du flux Shorts. Ainsi, chaque mois, les revenus de ces publicités seront additionnés et utilisés pour récompenser les créateurs de courts métrages et aider à couvrir les coûts des licences musicales », a déclaré la société.

Sur le montant global alloué aux créateurs, ils conserveront 45 % des revenus, répartis en fonction de leur part du nombre total de vues de courts métrages.

« La part des revenus reste la même, qu’ils utilisent ou non de la musique », a déclaré YouTube.

La société lance également « Super Thanks for Shorts » en version bêta à des milliers de créateurs, avec un déploiement complet prévu l’année prochaine.

Les téléspectateurs peuvent montrer leur appréciation pour leurs courts métrages préférés, et les créateurs peuvent interagir avec leurs fans par le biais de commentaires Super Thanks achetés et mis en évidence.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂