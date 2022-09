YouTube opte pour TikTok : il versera aux créateurs de Shorts 45 % des bénéfices publicitaires

C’est ainsi que YouTube veut attirer les créateurs de TikTok : il leur rapportera plus d’argent que le réseau social chinois n’en donne

YouTube est conscient de l’impact que TIC Tac a eu dans la société d’aujourd’hui, et ne veut pas manquer l’occasion d’attirer les talents que la plate-forme de ByteDance a engrangé depuis sa sortie, donc ça va aller là où ça fait mal : la poche.

La société a annoncé aujourd’hui de nouveaux changements à votre emploi du temps les partenairesen appliquant de nouvelles mesures qui profiteront avant tout aux créateurs de contenus courts (appelés Shorts à l’intérieur de la plate-forme).

Les créateurs de courts métrages auront accès au Programme Partenaires YouTube

Comme l’entreprise elle-même l’a confirmé, les changements seront effectués au cours des prochains mois. A partir de 2023, le créateurs spécialisés dans le Short pourra participer à la Programme Partenaires YouTubetant qu’ils ont plus d’un millier d’abonnés sur sa chaîne et ont atteint le dix millions de vues sur Shorts dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

En rejoignant le programme, ils profiteront tous les avantages de Programme Partenaires YouTube, y compris les revenus des publicités ou la fonction de financement par les fans.

En ce sens, en outre, YouTube améliorera les conditions par rapport à ce que propose TikTok, offrant aux créateurs 45% du revenu générés par vos Shorts via la publicité :

De la somme totale allouée aux créateurs, ils garderont 45% des revenus. La répartition se fera en fonction du nombre de vues de Shorts de chaque créateur par rapport au nombre total de vues. Les revenus seront les mêmes, que les créateurs utilisent ou non de la musique.

Avec plus de 30 milliards de vues quotidiennes et plus de 1,5 milliard de personnes, les shorts ils sont devenus un élément essentiel de YouTube, et il n’est pas surprenant que l’entreprise ait l’intention de continuer à améliorer les conditions pour les créateurs dans le but d’attirer de plus en plus de talents.

Reste à savoir, oui, si ces mesures sont suffisantes pour assurer que TikTok n’est plus la plate-forme de vidéos courtes par excellence. Ce qui est clair, c’est que YouTube a plus qu’assez de muscle pour rivaliser avec n’importe quelle plate-forme qui prend de l’avance.

