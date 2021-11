YouTube ne veut plus afficher le nombre de dislike

Table Console extensible Isotta - Couleurs - Frêne blanc, Nombre d'extensions - 3 Rallonges

La table console extensible ISOTTA est une console extensible munie de 3 rallonges ou 5 et d'un pied central. Des rails en aluminium se déploient tout simplement en tirant de part et d'autre de chaque côté de la console. Il ne vous reste plus qu'à y poser les rallonges et le pied central pour encore plus de stabilité. Cette console extensible au style vintage possède 4 pieds en bois pour plus de légèreté ! Le dessus de la console et des rallonges sont en bois. Qu'il est simple et aisé de transformer cette console design en table familiale ! Et pour la nettoyer, un coup de chiffon humide suffit ! Vous pouvez accueillir confortablement jusqu'à 10 personnes avec trois rallonges ou jusqu'à 14 invités en utilisant les 5 extensions fournies. Extensible progressivement. Fabriqués 100% en Italie. Guides en aluminium, structure solide et stable. FAIT POUR DURER MEUBLERDESIGN recherche de produit haute qualité et l'amélioration continuelle du meuble. Les tables intelligentes MEUBLERDESIGN allient design et technique pour apporter le gain de place dans votre intérieur. DIMENSIONS Table avec 5 rallonges extensible jusqu'à 302 cm L.90 P.42 x H.77 Table avec 3 rallonges extensible jusqu'à 198 cm L.90 P.42 x H.77