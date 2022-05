YouTube Music est repensé pour concurrencer Spotify : plus de couleurs et une interface plus pratique

Partager

Dans la nouvelle interface utilisateur pour les listes de lecture YouTube Music, tous les boutons apparaissent sur une seule ligne et le bouton de lecture aléatoire a disparu.

YouTube Premium est un service payant grâce auquel vous pouvez regarder toutes les vidéos YouTube sans publicité et en arrière-plan et profitez de tous les contenus de la plateforme de streaming musical du géant coréen, musique Youtube.

De temps en temps, la société basée à Mountain View met à jour l’application YouTube Music avec de nouvelles fonctionnalités telles que la lecture gratuite de musique en arrière-plan et maintenant, nous venons d’apprendre, grâce au support Phone Arena, que la dernière en date est une refonte de son interface utilisateur qui la rend plus colorée et beaucoup plus pratique.

Voici la nouvelle interface utilisateur de YouTube Music

Récemment, un utilisateur français de Reddit a publié un post sur le subreddit YouTube Music dans lequel il a partagé une capture d’écran de son Galaxy Taba A7 révélant Conception de l’interface utilisateur du nouveau service de streaming musical de Google.

Comme vous pouvez le voir dans ladite image, que nous vous laissons ci-dessous, cette refonte n’apparaît que dans les listes de lecture, dans lesquelles, à partir de maintenant, vous pourrez voir le nom de la personne qui a créé la playlist et le jour de sa création juste au-dessus de la couverture de celui-ci.

D’autres changements qui viennent avec cette nouvelle conception de playlist sont que les icônes de téléchargement, d’ajout à la bibliothèque, de lecture, de partage et de menu apparaissent sur une seule ligne juste en dessous du nom et de la description de la playlist, chose qui rend tous ces boutons bien plus accessibles et qui le bouton de lecture aléatoire disparaît.

De plus, cette nouvelle interface met plus d’accent sur la pochette des chansons de la liste de lecture.

YouTube Music se rapproche de Spotify : il croît de 50 % par an, mais vous ne croirez pas auprès de quel public il réussit le plus

Cette refonte de l’interface des playlists de YouTube Music est encore en cours de développement et nous ne savons pas si elle restera un simple test ou si elle finira par finira par arriver dans toutes les sections de l’application Google Musique, comme les albumset tous les utilisateurs de l’application mobile YouTube Music.

