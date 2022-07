YouTube Music ajoutera cette fonction clé pour éviter les surprises dans la batterie de votre mobile

Et enfin, Google a écouté ses utilisateurs : YouTube Music aura bientôt un sleep timer.

Le temps passe vite et ça fait quelques années que Google a terminé le transfert de Play Music vers YouTube Musicet bien que le nouveau service intégré de diffusion musical a augmenté à la fois en fonctionnalités et en utilisateurs au cours de tous ces mois, il semble que certaines options de base étaient encore à venir.

En fait, c’est que comme nous l’ont dit les confrères d’Android Authority, il semble que Google était au courant que Il manquait une minuterie de mise en veille dans YouTube Music similaire à ce que nous avions déjà sur Play Music et que nous apprécions également sur Spotify, Apple Music et d’autres services similaires, donc très bientôt cette fonctionnalité clé sera disponible dans les applications YouTube Music.

Pour beaucoup, cela semble être une bagatelle dans un service de diffusion musique, dont l’accent devrait être mis sur la qualité de l’audio, mais la vérité est que YouTube Music est bien plus qu’un service en ligne écouter de la musiquenous offrant une intégration avec YouTube pour pouvoir ‘regarder’ notre musique préférée à tout moment, même quand on va dormir.

C’est ici où entre dans le besoin d’une minuterie de sommeil que Google Play Music avaitet c’est que cette option vous permet de configurer la lecture pendant un certain temps et que l’application elle-même se suspend automatiquement, en évitant les décharges de batterie et en éteignant l’appareil de manière 100% automatisée après ces minutes.

Les utilisateurs le réclamaient depuis la chute de Google Play Music, et deux ans plus tard, il est confirmé que YouTube Music aura enfin une minuterie de sommeil idéale pour ceux d’entre nous qui écoutent de la musique avant de s’endormir.

YouTube Music : trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de l’application

L’option bien sûr il est encore en développement et non implémenté au moins dans les versions stables de YouTube Music, bien que dans le démontages des APK déjà vous pouvez voir des chaînes de code faisant référence à cette minuterie d’arrêt donc demandé.

Même les sources nous ont dit que Google affichera le temps restant dans l’interface, ainsi que quelques boutons d’accès rapide qui nous permettront de avec un seul ‘Cliquez sur’ ajouter 5 minutes de plus au moment de la lecture ou annuler la minuterie De manière directe.

c’est sans l’une des options clés que les utilisateurs avaient le plus demandées à Googleon ne peut donc que remercier le géant de Mountain View de continuer à écouter ses utilisateurs pour implémenter de nouvelles fonctionnalités dans des services aussi importants que YouTube Musicqui doit grandir et devenir plus gros face à des options comme Spotify.

Nous devrons rester à l’écoute pour voir quand l’amélioration sera mise en œuvre, et comme toujours, ici à Andro4all nous vous informerons afin que vous soyez informé de première main et avant tout le monde… Être patient!

YouTube Music se rapproche de Spotify : il croît de 50 % par an, mais vous ne croirez pas auprès de quel public il réussit le plus

