YouTube, Gmail et autres services Google en panne, les plates-formes ne sont pas joignables

Une partie considérable du réseau Internet n’est pas accessible depuis plusieurs minutes: il s’agit, entre autres, de la plateforme de partage de vidéos Youtube, du service courrier Gmail et la plateforme d’appel vidéo Rencontrer, qui héberge la plupart des contenus en streaming du paysage Web, le courrier de centaines de millions d’utilisateurs et les leçons de millions d’étudiants rien qu’en Italie. Les premiers rapports de la descentes simultanées ils remontent à une vingtaine de minutes, mais pour l’instant les services ne sont pas encore revenus en ligne: à leur place, il y a des écrans comme YouTube, qui lisent en anglais « Quelque chose s’est mal passé », ou « Quelque chose s’est mal passé ».

Les services concernés, de Maps à Google Drive

Le problème semble se référer àtout l’écosystème de services mis en place par la maison Mountain View. Selon ce qui a été trouvé par le portail Downdetector.com et également trouvé en Italie, il existe de nombreux services Google qui n’ont pas été joignables depuis plusieurs minutes. Ils vont de la cartographie numérique de Google Maps à l’espace de stockage cloud de Google Drive. Même le jeu de streaming de Stadia et la boutique numérique dédiée aux applications Android, Google Play, sont en proie à des dysfonctionnements qui empêchent les utilisateurs d’y accéder. Le fait que les captures d’écran renvoyées aux utilisateurs sont en anglais et décrivent donc des événements inattendus que les concepteurs du groupe eux-mêmes n’ont généralement pas prévu de montrer à leurs utilisateurs souligne l’ampleur du problème.

Problèmes avec le travail intelligent et les leçons en ligne

Les problèmes accusés par Google Meet et depuis la plateforme dédiée à l’enseignement à distance, Salle de classe. Les étudiants et les enseignants, mais aussi les entreprises et les travailleurs intelligents dans ces minutes sont tous incapables de poursuivre leurs activités.

Les zones géographiques

Pour le moment, il n’est pas facile de comprendre quelle est l’ampleur du phénomène au niveau géographique. L ‘Italie est certainement frappé sur plusieurs fronts, mais les rapports sur Downdetector.com proviennent en fait de à travers l’Europe. En ce qui concerne les États-Unis, l’absence de rapports peut facilement s’expliquer par le fait que dans ce domaine les utilisateurs potentiels touchés ne sont pas encore réveillés ou se réveillent dans ces minutes. Si les inconvénients persistent au fil du temps, les utilisateurs étrangers peuvent également commencer à se plaindre des inconvénients.