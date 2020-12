YouTube down: aucun accès à divers services Google possible, code d’erreur 503 (mise à jour)

Mise à jour le 14 décembre à 13h40 – YouTube semble fonctionner à nouveau pour la plupart des utilisateurs. Les serveurs se sont apparemment de nouveau refroidis et l’agitation sur Twitter s’est calmée.

Pourquoi ça ne marche toujours pas pour moi? Si vous rencontrez toujours des problèmes d’accès, soyez patient ou essayez les solutions suivantes:

Vider le cache du navigateur

Déconnectez-vous de Google

Utilisez le mode incognito de votre navigateur

Essayez un autre navigateur

Le verrouillage de l’Allemagne s’est intensifié car apparemment Youtube certains problèmes de serveur empêchant les utilisateurs d’accéder à la plate-forme vidéo. Une merde d’indignation et de désespoir a déjà éclaté sur Twitter, le chaos autour du hashtag #YouTubeDOWN se répète.

YouTube down: les utilisateurs ne peuvent pas utiliser les services Google

Depuis quelques minutes maintenant, YouTube ne nous présente qu’un seul Singe avec un marteau dans la main qui nous sépare des vidéos, des flux en direct et Co. Pas étonnant que Twitter est déjà plein de #YouTubeDOWN et de nombreuses photos qui montrent YouTube et certaines autres fonctionnalités de Google telles que Gmail ou Google Discovery Ca ne fonctionne pas.

Code d’erreur 503: En plus du singe, certains utilisateurs le code d’erreur 503 au lieu de la page de démarrage souhaitée, qui fournit des informations indiquant que les serveurs demandés ne sont actuellement pas disponibles.

Les premiers mèmes expriment ce que les utilisateurs ressentent actuellement dans un monde sans YT:

Quand YouTube et Google seront-ils de nouveau disponibles?

Actuellement, les serveurs sont toujours ne pas accessible. Cependant, l’équipe d’assistance de la plate-forme vidéo a entre-temps publié une déclaration dans laquelle elle informe qu’elle travaille actuellement sur une solution au problème.

Nous sommes conscients que nombre d’entre vous rencontrent actuellement des problèmes pour accéder à YouTube – notre équipe en est consciente et l’examine. Nous vous mettrons à jour ici dès que nous aurons plus de nouvelles. – TeamYouTube (@TeamYouTube) 14 décembre 2020

