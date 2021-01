YouTube demande à ceux qui utilisent des vidéos pour effectuer un achat de premiers soins sur YouTube Premium

C’est une histoire aussi vieille que le temps: votre moitié commence à avoir une crise cardiaque après que vous ayez révélé combien vous avez dépensé lors d’une vente Steam pendant le dîner.

Frénétiquement, vous essayez de vous souvenir de la RCR et d’ouvrir un Youtube vidéo pour vous guider pendant que vous apportez une assistance vitale. Auparavant, bien sûr, vous êtes régalé de six minutes de publicités bizarres qui montrent le viol avec des effets sonores amusants, des images explicites et toute une série d’autres choses jusqu’à ce que vous puissiez enfin arriver au point de sauvetage de la RCR.

Si seulement vous vous êtes abonné à YouTube Premium avant que quelqu’un près de chez vous ait besoin d’aide. Cela semble être la dernière forme de relations publiques controversées qui ont mal tourné sur YouTube alors que quelqu’un a contacté l’équipe YouTube sur Twitter.

Le tweet de l’équipe YouTube a été supprimé après avoir suscité l’indignation (ce à quoi YouTube n’est pas étranger), mais les captures d’écran abondent toujours.

Il y a de l’humour quelque part lorsque vous gardez à l’esprit la possibilité qu’au lieu d’appeler un médecin, les spectateurs paniqués appellent toute personne qui s’abonne à YouTube Premium.

Cette réponse n’aide probablement personne. Je suis d’accord que les vidéos de premiers secours ne devraient pas du tout être publiées. C’est une aide médicale et le temps est très important dans ces situations. Faites un solide pour tous les êtres humains @TeamYouTube #NoAdsOnFirstAidVideos – Misfit médiocre (@MediocreMG) 1 janvier 2021

Le problème, cependant, est celui que YouTube et Google les deux ont lutté infiniment au fil des ans, ce qui n’a franchement fait qu’empirer.

Il n’y a pratiquement aucun contrôle sur le segment publicitaire de YouTube qui s’est intensifié au cours des derniers mois pour rendre le site Web presque complètement inutilisable en dehors de l’utilisation d’un bloqueur de publicité, et c’est une lutte que nous voyons de plus en plus de médias se débattre sans succès. car ils frustrent une partie de leur public en échange d’essayer d’être plus rentable.

Il est intéressant de noter que la loi exige que ces entreprises réalisent autant de bénéfices que possible, et vous pouvez remercier vos politiciens locaux pour cela.

En réponse, un grand nombre d’utilisateurs de YouTube tentent de déclencher une conversation avec le géant de la technologie sur les publicités avant une vidéo de premiers secours, où quelques secondes pourraient faire la différence entre réussir à sauver une vie et devoir regarder quelqu’un décéder devant. d’eux.

L’équipe YouTube, pour le moment, n’a pas encore précisé si elle était prête à sacrifier ses profits pour s’assurer que l’aide vitale puisse venir à quelqu’un à temps. Du moins pas sans un jingle mignon.

Il semble que tous les efforts soient, une fois de plus, tombés dans l’oreille d’un sourd, de la même manière que l’indignation suscitée par les publicités mettant en évidence des viols et des scènes sexuelles explicites (servies à tous les âges) a été ignorée jusqu’à la non-existence.