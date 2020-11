YouTube apportera bientôt un moyen simplifié d’ajuster les paramètres de qualité vidéo: Rapport

Tendance FP11 nov.2020 14:45:41 IST

YouTube travaille actuellement sur un moyen simplifié d’ajuster les paramètres de qualité vidéo pour les utilisateurs. Selon un rapport de 9to5Google, lorsque vous appuyez sur la qualité à partir du menu de débordement d’une vidéo, la vidéo ne présente pas de liste de résolutions à partir de 480p. Au lieu de cela, les utilisateurs ont quatre options. Ceux-ci incluent «Auto», qui offre la meilleure expérience pour la condition, «Meilleure qualité d’image» qui utilise plus de données, «Économiseur de données» pour une qualité d’image inférieure et «Avancé» qui permet aux utilisateurs de sélectionner une résolution spécifique.

Le rapport ajoute que «Qualité pour la vidéo actuelle» est indiquée tout en haut tandis que l’option «Avancé» permet aux utilisateurs d’accéder au menu précédent.

Il mentionne également que Auto permet aux téléspectateurs d’avoir la meilleure expérience, telle que déterminée par Google à un moment donné, tandis que «Meilleure qualité d’image» et «Économiseur de données» sont des alternatives simples comme leur nom l’indique.

Le rapport ajoute que selon les options affichées à l’écran, les paramètres ne s’appliquent qu’à la vidéo actuelle. Il existe également un lien vers de nouvelles « Préférences de qualité vidéo » qui affectent tout ce que l’utilisateur regarde dans l’application. Il leur permet de régler individuellement la qualité de la vidéo sur les réseaux mobiles et Wi-Fi.

Cependant, la nouvelle option de préférence de qualité vidéo de YouTube est toujours qualifiée de bêta et n’est donc pas largement déployée.

Les avancées de l’interface utilisateur sont disponibles dans la version 15.45.32, et on ne sait toujours pas quand elle aura un déploiement plus large.

