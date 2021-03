YouTube a supprimé 30000 vidéos no-vax

Le campagnes de vaccination que partout dans le monde sont partis pour lutter contre la pandémie de COVID-19[feminine se heurtent non seulement aux difficultés logistiques liées à la production et à la distribution des préparations, mais aussi au scepticisme du no-vax amplifié par la diffusion des fausses nouvelles et désinformation via les réseaux sociaux. Il y a aussi l’une des plateformes qui tente d’endiguer le phénomène Youtube: comme le rapporte Axios, le portail de partage de vidéos a supprimé plus de 30 000 vidéos à ce jour qui contenait de fausses informations concernant les vaccins contre les coronavirus.

Les règles de YouTube

YouTube n’a pas précisé le type de désinformation que contenaient les vidéos supprimées, mais les nouvelles directives sur le sujet ont été adoptées en octobre et prévoyaient que le travail des modérateurs et des algorithmes se concentrerait sur « Tout le contenu contenant des allégations sur l’anti Covid-19 et qui contredisent l’opinion des experts des autorités sanitaires locales ou de l’OMS « . Des théories les plus fantaisistes selon lesquelles les vaccins incluent des micropuces 5G à celles qu’ils ne fonctionnent pas ou qu’ils sont un moyen de contrôler la population: toutes ces affirmations contrairement à l’avis de la communauté scientifique ils resteront dans le viseur de la plateforme et les vidéos les contenant continueront d’être supprimées.

Lutte contre les fausses nouvelles

YouTube avait déjà fait de même avec les fausses nouvelles liées à Covid-19 en général, déjà quelques semaines après le déclenchement de la pandémie, et le nombre de vidéos supprimées appartenant à cette catégorie plus large avoisine désormais le million. Cela ne veut pas dire que les fausses nouvelles sur la pandémie ont complètement disparu sur YouTube (comme sur d’autres plateformes engagées sur le même front): les algorithmes ne sont pas parfaits et ils peuvent manquer des vidéos avec un contenu de désinformation dangereux. Le mieux pour rester informé sur le sujet est toujours de consulter les sources officielles, surtout maintenant que la campagne de vaccination est sur le point de démarrer.

