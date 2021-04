YouTube a lancé une campagne pour inciter les utilisateurs à se faire vacciner

LES vaccins sont l’arme la plus puissante disponible pour endiguer la pandémie de coronavirus, et maintenant que cette solution commence à être à portée de main dans de nombreux pays, le dernier obstacle qui sépare les différents gouvernements du retour à un semblant de normalité doit être surmonté: la méfiance d’un tranche minoritaire mais substantielle de la population. C’est l’objectif que la dernière campagne d’information promue par Youtube: une série de clips mettant en évidence i raisons pour lesquelles il vaut la peine de se faire vacciner, exprimé en utilisant le format le plus cher à la plateforme de partage, c’est-à-dire vidéos d’utilisateurs.

Le message YouTube

La campagne a été conçue dans le cadre du projet de confiance des vaccins de la London School of Hygiene & Tropical Medicine et a commencé hier. L’initiative s’adresse aux utilisateurs américains, qui seront touchés par des vidéos sur YouTube et d’autres plateformes sociales, mais aussi par des publicités télévisées et même radiophoniques, jusqu’en juin. Dans les vidéos, les raisons pour lesquelles se faire vacciner sont très claires: d’une fête d’anniversaire à un bain entre amis, en passant par un tour de montagnes russes, et bien plus encore. Toutes les motivations sont introduites par le mot Parce et visualisées à travers une série de clips qui sont devenus viraux sur YouTube ces dernières années, qu’ils dépeignent moments de joie et de partage typique de l’ère pré-Covid; la fermeture des vidéos est la devise de l’initiative, qui peut se traduire par «recommencez à faire ce que vous aimez».

La situation aux États-Unis

Si en Italie et dans d’autres pays européens les vaccins ne sont pas encore garantis pour toutes les tranches d’âge, aux États-Unis la situation est assez différente: près d’un adulte sur deux a déjà reçu au moins la première dose du traitement qui est substantiellement maintenant ouvert à tous; malgré cela et malgré la grande disponibilité des doses, le rythme des nouveaux vaccins administrés chaque jour ralentit. Les causes peuvent être nombreuses, parmi lesquelles le fait que tous ceux qui désiraient le plus ardemment le vaccin l’ont maintenant obtenu; à ce stade aux États-Unis, une tranche de la population reste à vacciner neutre voire sceptique contre la campagne de vaccination.

Bref, quiconque n’a pas encore postulé aura besoin d’un travail de conviction. L’enjeu est le convoité immunité collective, ce qui est essentiel à obtenir le plus tôt possible, c’est-à-dire avant que le virus ne trouve une mutation qui rend plus difficile son endiguement avec les préparations actuellement disponibles sur le marché.

