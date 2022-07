YouTube a créé la meilleure playlist de l’histoire : toutes les vidéos avec plus de 1 000 millions de vues

Au moins en théorie, cela devrait être la meilleure liste de chansons basée sur le nombre de fois que nous les avons écoutées sur YouTube.

Pas moins de 17 ans se sont écoulés, un monde de temps, depuis Youtube nous a montré sa première vidéo en 2005, et 10 ans plus tard, en 2015la plateforme de diffusion de vidéos google a atteint 1 milliard de vues pour la première fois dans un clip musical, qui n’était autre que le populaire Gangnam Style peu importe combien vous ne l’aimez pas.

La croissance a été exponentielle, évidemment, et À ce jour, de nombreuses vidéos ont dépassé la barrière du milliard de vues, un trillion nord-américain, oui, car vous savez déjà qu’aux États-Unis 1 000 millions c’est un trillion et non 1 million comme on les compte en Europe. Alors, Google s’est mis au travail pour le célébrer avec ce qui devrait être la meilleure playlist Histoire Au moins en termes de reproductions.

Et c’est que même si, en fait, la majorité des vidéos avec un si grand nombre de vues sont généralement parmi celles destinées aux enfants -Baby Shark vous salue-, Google a voulu recueillir tous les clips musicaux ayant dépassé le milliard de vues sur la plateforme YouTube, créant ainsi une énorme liste de hits dont vous pouvez déjà profiter en suivant ce même lien :

Playlist : « Célébrez les vidéos musicales avec plus d’un milliard de vues » (sur YouTube)

Comme nous l’ont dit les collègues d’Android Police, il s’agit 317 chansons aux succès retentissants comme le sien Gangnam Stylebeaucoup d’entre eux discutables en termes de qualité musicale, mais aussi avec de grands classiques de Guns’n’Roses ou Linkin Park, parmi tant d’autres de presque tous les styles.

Pas en vain, vous retrouverez des thèmes allant d’Enrique Iglesias à LMFAO, en passant par Eminem, Katy Perry ou des reines de la chanson comme Taylor Swift.

La vérité est que il y a de la musique variée, pour tous les goûts, et à jouer pendant plusieurs semaines non-stop donc ici nous vous laissons à nouveau le lien pour que vous puissiez profiter de la liste

Que vous soyez d’accord ou non avec le fait que ce soit le meilleur de l’histoire, c’est une autre histoire… !

