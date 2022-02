‘Your prison’, l’hymne qui pleurera encore 25 ans plus tard avec Los Bukis

in

Le 10 mai 2021 n’était pas n’importe quelle fête des mères. La nouvelle selon laquelle Los Bukis avait offert un concert en streaming aux abonnés nommé « Bohême en cas de pandémie » est devenue virale très tôt sur les réseaux sociaux. Los Bukis en concert ? Oui, ils s’étaient réunis pour une sérénade spéciale pour célébrer les reines du foyer. Cela a pu être confirmé lorsque les utilisateurs ont diffusé dans le cyberespace le clip de la chanson avec laquelle ils ont clôturé ledit concert, ni plus ni moins que l’hymne par excellence du groupe, Votre prison.

Cet événement a également été rapporté aux nouvelles du matin. En apprenant cela, des milliers de femmes qui ont grandi en écoutant sa musique se sont mises au travail pour voir si c’était vrai. Et oui, c’était vrai. Ils ont découvert avec surprise que Marco Antonio Solís, Joel Solís, Eusebio ‘el Chivo’ Cortez, José Javier Solís, Pedro Sánchez et Roberto Guadarrama étaient à nouveau réunis pour interpréter leurs tubes anciens et immortels.

Beaucoup d’entre eux n’ont pas pu s’empêcher de pleurer. Ils ont voyagé dans le temps pour revivre ces danses et fêtes où certains ont rencontré l’amour de leur vie, père de leurs enfants et grand-père de leurs petits-enfants.. Ils ont été attestés précisément par leurs descendants à travers des vidéos partagées sur Twitter ou Facebook où on les a vus ravis de s’assurer que Los Bukis étaient de retour. « Ma grand-mère est contente, je ne l’avais pas vue comme ça. Je l’aime! », fait référence à l’un des contenus publiés.

Mais n’étaient pas les seuls. Plusieurs hommes ont également mouillé leurs visages de larmes à cause de l’enthousiasme d’entendre ces lignes de la voix de Marco Antonio Solís qui ont égayé leurs hiers de réjouissances, de béguins et de soirées romantiques. « Mais rappelez-vous, personne n’est parfait et vous le verrez, vous aurez peut-être mille meilleures choses… », Un adulte plus âgé a chanté à l’écran pour se synchroniser avec ses idoles sans se rendre compte que son fils l’enregistrait en direct remerciant Los Bukis d’avoir égayé sa vie après avoir souffert du coronavirus.

Des compatriotes vivant aux États-Unis, un pays dans lequel ils sont arrivés en tant qu’immigrants sans papiers il y a trois décennies, ont immédiatement demandé à Los Bukis de visiter le territoire américain. Les Mexicains de notre pays se sont joints à cette clameur. Les fans sont venus de partout ! Du « viens à Chicago » au « nous t’attendons à Ciudad Juárez », des prières jaillirent de différentes parties pour exiger leur présence dans ces terroirs.

Et les Bukis ont fait attention. Ils ont d’abord servi leurs fans aux États-Unis avec la tournée « A Sung Story » qui a débuté en août 2021. Houston, Dallas, San Antonio, Oakland, Chicago et Los Angeles étaient les villes où leurs présentations étaient complètes. La demande était telle qu’il y avait deux guichets fermés pour leurs concerts au SoFi Stadium, site du dernier Super Bowl et domicile de l’actuel champion de la NFL, les Rams de Los Angeles.

Ils ont terminé l’année en suscitant le suspense parmi leurs partisans au Mexique. Des rumeurs allaient et venaient sur la prolongation de sa tournée; certains ont dit que cela n’arriverait pas, d’autres ont prié pour que cela se produise. Ceux qui ont prié le ciel ont été entendus : le 9 février, Los Bukis a annoncé une série de cinq présentations entre septembre et décembre au stade Azteca. Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Morelia et Mexico seront les villes qui les recevront.

Tout comme cela s’est produit le 10 mai 2021, le 9 février 2022, l’histoire s’est répétée. Qui? Des femmes et des hommes ont commencé à verser des larmes à la nouvelle. D’abord parce qu’il a été confirmé que la tournée « Une histoire chantée » allait faire le tour de notre pays. Deuxièmement, parce qu’ils se sont vus dans les gradins en train de chanter Votre prison avec leurs idoles.

« …va oublier ce que tu laisses aujourd’hui et que tu changeras pour l’aventure que tu verras… », prier la chanson Mais en réalité il y a des choses qui ne s’oublient pas, qui ne changent pas. Par exemple, l’hymne qui génère une connexion immédiate entre Los Bukis et le public qui le réclame, excité de le chanter comme si le groupe ne s’était jamais séparé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂