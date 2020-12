Your Old Droog, Phonte, & Mach Hommy Spit Bars sur « Ouzbékistan »

Parfois, il appartient aux auditeurs de ralentir et de se tourner vers la scène underground, où le lyrisme et les bars percutants restent au centre des préoccupations. Souvent, certains des projets les plus complexes de l’année émergent au-delà de l’œil vigilant du grand public, comme l’a prouvé Your Old Droog avec la sortie de son dernier projet. Dump YOD: Krutoy Edition. Bénéficiant de fonctionnalités d’El-P, Mach Hommy, Black Thought, Phonte et plus encore, Dump YOD présente la coupe de groupe empilée «Ouzbékistan», sur laquelle Mach et Phonte joignent Droog à de longs couplets.

Ayant continuellement prouvé la force de son jeu de stylo, il va sans dire que Droog peut corps une piste avec un vernaculaire redoutable comme son arme de choix. «Tu es faux que le rire d’un présentateur de nouvelles, je me fiche de ce que tu penses de nous, Droog est acariâtre» crache-t-il. « Ce travail est ingrat, il faudra peut-être vraiment taper une chienne. » C’est vraiment le cas parfois. Comme prévu, Phonte et Mach Homme gardent le rythme élevé, assortissant la foulée de Droog avec un long couplet chacun. «Dans la cour, avec mes cousins ​​pendant que mon oncle boit Michelob», crache Phonte. « Cependant, enseigner les fondamentaux, la virilité et la boxe / Ne jamais jouer d’instruments, ils attrapent juste un Glock et se renversent. »

Découvrez la coupe verbale puissante ci-dessous et assurez-vous de montrer un peu d’amour à Droog en soutenant cela Dump YOD: édition Krutoy ici.

LYRIQUES CITÉES

Vous êtes faux que le rire d’un présentateur de nouvelles

Je me fiche de ce que tu penses de nous, Droog est acariâtre

Ce travail est ingrat, pourrait vraiment avoir à taper une chienne

Ils changent les mots de vos chansons comme Al Yankovich

Essayez d’augmenter le ton, réorganisez le ton

Et souffler avant même d’être connu, la merde est dangereuse