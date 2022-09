Your Honor Season 2 débute en décembre après avoir changé de showrunner

La célèbre série Showtime Votre honneur a obtenu sa date de première pour la saison 2. À l’origine, le spectacle était prévu comme une série limitée lorsqu’il a fait ses débuts sur Showtime en 2020. Développé par Peter Moffat et mettant en vedette le gagnant des Emmy Bryan Cranston (Breaking Bad) dans le rôle principal, la série a fini par être renouvelée pour une deuxième saison sur la base du nombre élevé de téléspectateurs et des bonnes critiques recueillies par la saison 1.





« Nous avons été époustouflés par Votre honneur … par la puissance de la narration de Peter, par la profondeur de la performance de Bryan et par la réaction écrasante de nos abonnés qui ont regardé en nombre record », a déclaré Gary Levine, coprésident du divertissement pour Showtime, dans un communiqué à l’époque. . « Imaginez notre joie quand nous avons appris que Peter pensait qu’il avait plus d’histoire à raconter et que Bryan sentait qu’il avait plus de profondeur à sonder. Alors, avec ses millions de fans, je crie joyeusement ‘Encore !' »

FILM VIDÉO DU JOUR

Cranston a depuis révélé que la saison 2 servira également de dernière saison de l’émission. Parler de Votre honneur sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, l’acteur a confirmé que l’émission obtenant des notes aussi élevées avait conduit Showtime à commander une autre saison, même s’il n’était pas prévu au départ qu’il y ait des saisons supplémentaires.

« Comme ils me le disent, il a obtenu des notes plus élevées que n’importe quelle autre série qu’ils aient jamais eue – et donc, une saison de plus », a déclaré Cranston.

Maintenant, par THR, la date de première de la saison 2 de Votre honneur sur Showtime a enfin été révélé. L’émission reviendra sur Showtime le dimanche 11 décembre 2022 à 21 h, après ses débuts en streaming le 9 décembre.





Votre honneur a un nouveau showrunner

Un grand changement entre les saisons est un changement de showrunners pour Votre honneur. Peter Moffat avait servi de showrunner pour la première saison mais est depuis parti pour des « raisons personnelles » et n’est plus impliqué. Joey Hartstone a remplacé Moffat en tant que showrunner pour la saison 2. Hartstone avait été producteur exécutif lors de la première saison aux côtés de Robert et Michelle King, ainsi que de Rob Golenberg, Alon Aranya, Ron Ninio, Shlomo Mashiach, Ram Landes, Ron Eilon et Danna Stern. Liz Glotzer de King Size est également productrice exécutive avec Cranston et James Degus de Moonshot Entertainment.

Bien sûr, Bryan Cranston revient. Les autres acteurs de la saison 2 incluent Margo Martindale, Amy Landecker, Rosie Perez, Lilli Kay, Keith Machekanyanga, Andrene Ward-Hammond, Jimi Stanton, Benjamin Flores Jr., Hope Davis et Isiah Whitlock Jr.

Saison 2 de Votre honneur arrive sur Showtime le 11 décembre à 21 h. Vous pouvez consulter une première bande-annonce pour la deuxième saison ci-dessous.