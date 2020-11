Youngs Teflon se prépare pour la guerre sur « Call Of Duty 3 »

Youngs Teflon est un OG dans le jeu. Après avoir émergé en 2010, il a consolidé son statut dans la scène rap britannique à travers chaque long métrage et sortie à son actif. Appel du devoir 1 et 2, tous deux sortis au début des années 2010, sont devenus des incontournables de son catalogue. Et avec la sortie officielle de la PS5, il n’y avait pas de meilleur moment pour revenir en forme avec le troisième volet de sa série mixtape. Le nouveau projet du rappeur est empilé avec 15 chansons et au total avec de petites apparitions d’invités. Dave fait une apparition sur « Rule Of Two » tandis que RV fait équipe avec Teflon sur « Bally Bop ». D’autres collaborations sur le projet proviennent de K Trap et Tiny Boost.

Jetez un œil à la dernière offre de Youngs Teflon ci-dessous et sonnez dans la section des commentaires avec votre morceau préféré.