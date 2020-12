Young Thug, Gunna et Yak Gotti abandonnent « Take It To Trial » sur « Slime Language 2 »

Préparez-vous pour une autre prise de contrôle de YSL alors que le collectif se prépare à la sortie de Slime Language 2. Il a été rapporté que le projet, une suite de la version 2018 du même nom, arrivera bientôt sur les services de streaming. Une date de sortie pour le prochain projet n’a pas encore été révélée, mais cela n’a pas empêché Young Thug de faire la promotion de l’album avec ce qui serait sa première sortie: « Take It To Trial ».

Thugger, Gunna et Yak Gotti se réunissent en tant que trio de Géorgie sur le single produit par Wheezy et la star dans le clip vidéo d’accompagnement qui a été co-réalisé par Young Thug. Regardez Thugger déployer ses compétences derrière la caméra et assurez-vous de nous faire savoir si vous avez hâte de découvrir ce que Young Stoner Life a à offrir Slime Language 2.

Paroles de citations

YSL, visqueux et louche, ils ne sont pas ondulés comme ma clique (Wavy)

Modifications haut de gamme, a fait ce point européen

F * ck n * ggas get hit, I got me a opp list

Je suis rapide pour changer de sujet, ah, pas moyen que je puisse snitch (pas moyen)

