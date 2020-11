Young Thug explique pourquoi il ne veut pas travailler avec Andre 3000

Andre 3000 a été élogieux du Young Thug dans le passé. Thugger n’a pas vraiment rendu la pareille lors d’une conversation avec TI

«Je ne peux pas vous rapper deux chansons d’André 3000», a-t-il déclaré lorsque Tip a évoqué des similitudes de style entre Andre et Thugger. «Je n’ai jamais fait attention à lui. Jamais dans ma vie. »

Puis TI a mentionné comment Thugger avait travaillé avec Elton John

«La différence entre Elton John et Andre est qu’Elton John aime baiser le cul. André aime que son cul soit embrassé », a déclaré Thug. «Elton aime hé ‘Je t’aime’ … C’est juste plus un fan de type n * gga, au point que je suis comme, ‘N ​​* gga, faisons de la musique!’ Il est genre ‘N * gga, pari.’ Andre plus comme, ‘C’est sa secrétaire.’ »